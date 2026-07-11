Randnotizen Die unverschämte Lüge vom „Ärztemangel“

11. Juli 2026

Gedanken über den ungesunden Lebensstil der Ärztefunktionäre

von Rahim Taghizadegan

In Deutschland klagen die Patienten über Wartezeiten, die Politiker über Kostenexplosion, und die Funktionäre der ärztlichen Standesvertretung über den dramatischen Ärztemangel, den die Kassenärztliche Bundesvereinigung mit knapp 5.000 unbesetzten Hausarztsitzen beziffert. „Ärztemangel“ ist allerdings ein Alibiwort. Es suggeriert, es fehle an Bewerbern. Das Gegenteil ist der Fall.

Wenn Politiker und …

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