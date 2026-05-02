Randnotizen Die Zukunft des Iran

02. Mai 2026

Oligarchisierung als friedlicher Ausweg?

von Rahim Taghizadegan

Gerade beim Iran führt die moralische Empörung oft zu einem Denken, das die Lage eher verdunkelt als erhellt. Geopolitik muss man zunächst wie ein sehr großes, sehr gefährliches Wirklichkeitsfeld betrachten, in dem individuelle Moral allein wenig bewegt. Der Einzelne gestaltet diese Kräfte kaum. Er kann sich ihnen anpassen, ihnen ausweichen, …

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