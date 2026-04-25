Make love not law Mein Friseur

25. April 2026

Ein Abschied

von Carlos A. Gebauer

Auch sechs Jahre nach der „Pandemie“-Ausrufung ist das mediale Establishment unbeirrt damit beschäftigt, die Richtigkeit und Wichtigkeit der damals jahrelangen Exzesse zu betonen. Es habe tatsächlich genau die Sondergefahr epidemischer Art geherrscht, die seinerzeit regierungsseitig behauptet wurde. Die ergriffenen staatlichen Maßnahmen seien nötig und angemessen gewesen. Keine Politik, keine Verwaltung …

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