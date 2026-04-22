22. April 2026

Texte 1848 bis 1863

„Wer Sozialismus im wahren Sinne des Wortes sagt, meint damit Freiheit von Handel und Industrie, Gegenseitigkeit der Versicherung und des Kredits, Gleichgewicht und Sicherheit der Vermögen, Teilhabe des Arbeiters an den Gewinnen der Unternehmen und Unverletzlichkeit der Familie des Erbes. Die Demokratie dagegen neigt zum Kommunismus, nur per Kommunismus kann sie sich Gleichheit vorstellen“ (Proudhon 1863). Dieses Zitat stellt Blankertz in seinem neuen Buch über den Gegenspieler von Karl Marx, Pierre-Joseph Proudhon, an den Anfang. Wer ist Proudhon? Lesen wir Google-KI: „Proudhon setzte sich für eine föderale Gesellschaftsordnung ein, in der die Menschen unabhängig von zentraler Herrschaft leben. Sein Ansatz, bekannt als Mutualismus, zielte auf eine dezentrale Organisation.“ Das Buch gliedert sich wie folgt: Erstens die Einleitung von Blankertz. Zweitens die Zeitleiste zur Einordnung 1775–1871. Drittens eine Zusammenfassung der Thesen der Essays Proudhons durch Blankertz. Viertens fünf Essays von Proudhon, übersetzt von Blankertz. Fünftens das Personenregister. Zentraler Kritikpunkt Proudhons ist die zentralistische Demokratie, ähnlich der Thesen Hoppes. Einige Zitate: „Wie soll ich glauben, jemand, der von einem Podium herab zu einem zusammengewürfelten Publikum spricht, das applaudiert, könne Organ des Volkes sein?“ „Die Illusion der Demokratie rührt daher, dass sie nach dem Vorbild der konstitutionellen Monarchie vorgibt, die Regierung auf repräsentativen Wege zu organisieren.“ „Aber egal, wie man es dreht und wendet, in jedem Wahlsystem wird es immer unberücksichtigte, ungehörte, ungültige, unbedachte oder unfreie Stimmen geben.“ Es geht bis zur grundlegenden Kritik am Mandat der Abgeordneten, da es keine Möglichkeit gibt, dem Abgeordneten direkte Abstimmungen inhaltlich vorzugeben oder das Mandat zurückzuziehen. Könnten die Gedanken Proudhons die Linken mit den Rechten versöhnen?

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