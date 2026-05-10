10. Mai 2026
Bücher. Handel. Messe.: Über eine Branche in der Krise
Besuch einer Dame, die dagegenhält | Interview mit Susanne Dagen
Susanne Dagen mischt wie keine andere seit einigen Jahren die deutsche Kulturszene auf. Was treibt sie an? Michael Klonovsky besuchte sie für eigentümlich frei in Dresden.
ef: Frau Dagen, Sie haben vor kurzem erklärt, die Buchhandelsbranche, also Ihre, sei vollkommen verblödet. Warum ist sie das?
Dagen: Das schöne deutsche Wort …
Kostenpflichtiger Artikel
Dieser Artikel steht exklusiv Abonnenten der Zeitschrift „eigentümlich frei“ zur Verfügung.
Wenn Sie Abonnent sind und bereits ein Benutzerkonto haben, klicken Sie bitte hier, um sich anzumelden.
Wenn Sie Abonnent sind, aber noch kein Benutzerkonto haben, nutzen Sie bitte das Registrierungsformular für Abonnenten.
Sie sind noch kein Abonnent? Mit einem ef-Abonnement erhalten
Sie zehn Mal im Jahr eine Zeitschrift (print und/oder elektronisch), die anders ist als andere.
Dazu können Sie dann diesen und viele andere exklusive Inhalte lesen und kommentieren.
Jetzt Abonnent werden.