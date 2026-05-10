Bücher. Handel. Messe. Über eine Branche in der Krise

10. Mai 2026

Besuch einer Dame, die dagegenhält | Interview mit Susanne Dagen

von Michael Klonovsky

Susanne Dagen mischt wie keine andere seit einigen Jahren die deutsche Kulturszene auf. Was treibt sie an? Michael Klonovsky besuchte sie für eigentümlich frei in Dresden.

ef: Frau Dagen, Sie haben vor kurzem erklärt, die Buchhandelsbranche, also Ihre, sei vollkommen verblödet. Warum ist sie das?

Dagen: Das schöne deutsche Wort …