Im Visier, die Waffenkolumne Die Geschichte der Kampfpanzer

03. Mai 2026

Von drei Anforderungen, die sich widersprechen

von Andreas Tögel

Kaum eine andere Waffe hat eine derart rasante Entwicklung erfahren wie der Panzer, der am 15. September 1916 an der Somme-Front seinen ersten Einsatz erlebte.

Die Qualität eines Kampfpanzers wird von Feuerkraft, Panzerschutz und Mobilität bestimmt. Die Konstrukteure stehen vor dem Problem, den drei genannten Anforderungen nicht gleichzeitig voll gerecht …