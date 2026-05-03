03. Mai 2026

Im Visier, die Waffenkolumne Die Geschichte der Kampfpanzer

Von drei Anforderungen, die sich widersprechen

von Andreas Tögel

Artikelbild
Bildquelle: Sascha Koll / ChatGPT Vom Stahlkoloss zur vernetzten Zielscheibe des Drohnenkriegs (KI-generiert)

Kaum eine andere Waffe hat eine derart rasante Entwicklung erfahren wie der Panzer, der am 15. September 1916 an der Somme-Front seinen ersten Einsatz erlebte.

Die Qualität eines Kampfpanzers wird von Feuerkraft, Panzerschutz und Mobilität bestimmt. Die Konstrukteure stehen vor dem Problem, den drei genannten Anforderungen nicht gleichzeitig voll gerecht …

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