22. April 2026

Warum die Meinungsfreiheit schwindet

Der Autor diagnostiziert, gestützt auf Erhebungen des Allensbach-Instituts, einen Schwund an Meinungsfreiheit in Deutschland. Waren 2019 noch 45 Prozent der Befragten der Ansicht, ihre Meinung frei äußern zu können, fiel der Wert bis 2023 auf 40 Prozent – Tendenz weiter fallend. Nicht Zensur, sondern Selbstzensur ist die Ursache – Konformitätsdruck und Angst vor sozialer Ausgrenzung. Precht widerspricht der These, dass die Gesellschaft „gespalten“ sei: „Konflikte sind nicht durch ein klares Gegeneinander unterschiedlicher Sozialstrukturen geprägt.“ Die Boomergeneration lernte noch, sich nur zu Themen zu äußern, von denen man etwas versteht. Heute dagegen hat man oft den Eindruck, es gilt eher: „Zu allem eine Meinung und von nichts eine Ahnung.“ Das verschärft die Debatten und führt oft zu persönlichen Angriffen – insbesondere in der Anonymität des Internets. Die kollektive Infantilisierung der Gesellschaft führt mehr und mehr zum Ersatz vernunftbasierter Gedanken durch Gefühle. Was sich gerecht anfühlt, gehört auch (per Gesetz) durchgesetzt. Das widerspricht indes dem Kern kantischen Denkens, das die Vernunft des Handelnden in den Mittelpunkt rückt. Precht spricht von einer „Axolotlisierung der Gesellschaft“ (Axolotl ist ein Lurch, der lebenslang im Larvenstadium verharrt). Viele Menschen bleiben heute in ihrer Jugend stecken und werden niemals erwachsen. Was daraus folgt, ist eine allgemeine Orientierungslosigkeit. Die Frage, wer über die Deutungshoheit bestimmt und über welche Mittel zur Durchsetzung ihrer Ansichten diejenigen verfügen, ist von großer Bedeutung für die Meinungsfreiheit. Wer bestimmen darf, wie gesprochen wird, bestimmt zugleich auch maßgeblich die Inhalte. Der von linken Intellektuellen getragene Wokeismus engt den zulässigen Meinungskorridor zunehmend ein. „Einfache Leute“ fühlen sich unverstanden und abgehängt, was zum Aufstieg der Rechtspopulisten beiträgt. Doch, so Precht, „das Thema ist zu wichtig, um es den Rechtspopulisten zu überlassen.“

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