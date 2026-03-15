Im Visier, die Waffenkolumne Pistolen mit Polymergriffstück

15. März 2026

Erfolgsgeschichte Glock

von Andreas Tögel

Auch wenn die 1982 zuerst beim österreichischen Bundesheer eingeführte Glock-Pistole nicht die erste zu großen Teilen aus Kunststoff gefertigte Waffe war (die US-Waffenschmiede Remington hatte mit der Nylon-66-Kleinkaliberbüchse die Nase vorn und Heckler & Koch präsentierte mit seiner vollautomatischen VP-70 die erste, wenn auch kommerziell nicht erfolgreiche Polymerpistole im Jahr …

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