Generationsschuld Reflexionen zur Boomer-Kontroverse

12. April 2026

Über individuelle Verantwortung und die Rolle des Staates

von Günter Scholdt

Die in ef 259 geführte Diskussion über eine mögliche Generationsschuld der „Boomer“-Jahrgänge (1946–1964) hat Wichtiges zutage gefördert. Die fünf daran beteiligten Autoren argumentierten auf einer abgestuften Meinungsskala, wobei an einem Pol etwa Hippies und Junkies als Frühlibertäre figurieren, am anderen man die „Arbeitsmoral“ der Boomer und ihre „grundlegenden Werte“ zurückwünscht. …

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