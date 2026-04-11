Debatte Missverständnisse rund um die Wehrpflicht

11. April 2026

Eine Replik auf den Beitrag von Darwin R. Gossel in ef 258

von Robert Nef

Es trifft zu, dass die Wehrpflicht die radikalste und intensivste Last ist, die eine Gemeinschaft ihren Mitgliedern zumutet, wenn sie alle Wehrfähigen dazu zwingt, ihr Leben einzusetzen und gegebenenfalls auch Feinde zu töten. Das Schicksal, in einem Krieg getötet zu werden, trifft heute alle, aber die Bereitschaft zum Töten wird …

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