EinBlick Der Investor, das Fiatgeld und das Chaos

29. März 2026

Am Ende wird es wild, sehr wild!

von Thorsten Polleit

Man sollte sich nichts vormachen: Den Irrungen und Wirrungen des Fiatgeldsystems zu entkommen, also sein eigenes finanzielles Vermögen überhaupt erhalten, geschweige denn mehren zu können, ist nicht einfach, und es ist ganz bestimmt nicht garantiert. Das deutsche Sprichwort „Unverhofft kommt oft“ ist hier wegweisend, wie auch der Verweis auf die …

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