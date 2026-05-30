EinBlick Erst Crash. Dann Chaos. Oder Tyrannei.

30. Mai 2026

Energiepreise und Wirtschaftskrise

von Thorsten Polleit

Der Militärschlag der Vereinigten Staaten von Amerika und Israel gegen den Iran hat die Energiepreise drastisch in die Höhe getrieben und die Versorgungssicherheit mit Energie in vielen Teilen der Welt infrage gestellt oder gar zerstört. Ökonomisch gesehen handelt es sich hier um einen „negativen Angebotsschock“: Die bisherige Produktion kann, wenn …

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