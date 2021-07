Klimaschutz-Wahn Egal, völlig egal

17. Juli 2021

BASF und Vattenfall bauen weltgrößten Offshore-Windpark – und kein Protestfünkchen regt sich dagegen

von Klaus Peter Krause

Wahn, lass’ nach. Nein, er lässt nicht nach. Und (fast) alle machen mit – auch an sich wahnfreie Unternehmen, die gewohnt sind, rechnen zu müssen und mit Vernunft rational zu handeln. Aber wenn ihnen der Wahn bezahlt wird, machen sie ebenfalls dabei mit. Sobald Unternehmen kapiert haben, wohin der politische Wind weht, und sie erkennen, dass mehrheitlich politischer Wille neue Subventionstöpfe aufmacht und dieser ihnen verlässlich zusichert, dass diese Töpfe lang genug am Kochen gehalten werden, greifen Unternehmen herzhaft und schamlos auch dann zu, wenn ihnen der Sachverstand und die normale menschliche Vernunft sagen müssten: Finger weg davon.

Was wirklich Kapitalismus ist und von Sozis und Linken protestlos akzeptiert wird

Außerdem, wer will es mit der Politik schon verderben oder sich gar mit ihr anlegen, zumal wenn Gewinne winken, auf wessen Kosten auch immer. Auf Kosten der Umwelt etwa? Egal, völlig egal. Auf Kosten darob leidender Menschen? Egal, völlig egal. Auf Kosten der Steuerzahler? Egal, völlig egal. Auf Kosten der Volkswirtschaft als Ganzes, des Wohlstands aller? Na, Sie wissen schon: Egal, völlig egal. Und freie Marktwirtschaft ist das auch nicht mehr, die ihre Gegner abwertend und ihre Befürworter leichtfertig Kapitalismus nennen. Aber was Politik und Unternehmen gemeinsam mit der Klimaschutz- und Energiewendepolitik anrichten, das ist nun wirklich Kapitalismus, Kapitalismus pur, Erzkapitalismus, als den ihn Sozialisten, Linke, Grüne verstehen: als gewissenlose, asoziale Abzockerei. Aber wo bleibt deren Aufschrei, die sogar jenen Kapitalismus bekämpfen, den sie als Synonym für freie Marktwirtschaft ideologisch sonst ablehnen?

Die Riesen-Industrieanlagen, die man Parks nennt

Nehmen wir das Beispiel Vattenfall und BASF. Der schwedische Energiekonzern und der nach Umsatz global größte Chemiekonzern bauen in der Nordsee vor der niederländischen Küste die auf dem Globus bisher größte Meeres-Windkraftanlage, beschönigend stets Park genannt, Windpark. Aber Riesen-Industrieanlagen mit 140 Turbinen etwa 18 Kilometer vor der Küste sind natürlich keine Parks zum Lustwandeln und Genießen. Es macht sie auch nicht erträglicher, dass es das erste Windkraftfeld in der See ist, das ohne staatliche Subventionen gebaut wird. Aber wenn die beiden Unternehmen ohne Subvention bauen, betrifft das nur den Bau, nicht den späteren Betrieb. Denn ohne den auf zwanzig Jahre staatlich garantierten Windstrom-Abnahmepreis würden sich Vattenfall, BASF und alle die anderen Subventionstrittbrettfahrer hüten, solche Anlagen in die Welt zu setzen.

75 Meter Höhe und 955 Tonnen schwere Fundamente

Das erste Schiff mit Fundamenten hat abgelegt, der Bau hat begonnen. Die schwersten und größten Fundamente sind 75 Meter hoch und wiegen 955 Tonnen. Sie werden in Wassertiefen von 17 bis 28 Metern mit einem Hydraulikhammer in den Meeresboden getrieben. Die ersten Drehflügel-Maschinen sollen im Frühjahr 2022 in Betrieb und alle 140 Maschinen bis Sommer 2023 ans Netz gehen. (Alle Angaben aus der „FAZ“ vom 7. Juli und 25. Juni 2021, jeweils Seite 23 und 21).

Wo bleiben die Proteste der Umweltschützer und Seeschifffahrt?

Wo bleibt der Protest der Umweltschutzverbände? Oder wird er ihnen abgekauft, damit sie den Mund halten und weiter mitspielen? Wo bleibt der Protest der Seeschifffahrt gegen ein weiteres Hindernis auf ihren Routen, dem sie sich tunlichst fernhalten müssen? Man will es nicht hoffen, aber den Unglücksfall, dass ein Schiff, manövrierunfähig geworden, in dieses riesige Windkraftfeld von Wind und Strömung hineingetrieben wird, werden wir noch erleben. Und wer als Segler unterwegs ist, wird Ausweichmanöver fahren müssen und auf längere Routen gezwungen. Der Wahnsinn der Klimaschutz- und Energiewendepolitik macht vor nichts mehr halt. Was hier geschieht, sind politische und wirtschaftliche Verbrechen gegen eine nicht wehrbereite, meist ahnungslose Bevölkerung. Ahndung null.

Dieser Artikel erschien zuerst auf dem Blog des Autors.