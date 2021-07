Erneuerbare Energien Missvergnügen mit der Windkraft

15. Juli 2021

Wenn der Wind nicht mitspielt wie im ersten Halbjahr 2021 – und: der Sonnenschein-Strom mag keine Wolken und Regen

von Klaus Peter Krause

Fakten sind überaus lästig. Wenn sie gar Wunschvorstellungen stören, ganz besonders. Eine politische Wunschvorstellung ist die fatale fixe Idee von der Klimaschutzpolitik. Damit besonders hervor tut sich Deutschland mit seiner Energiewende-Politik, als solle die Welt daran genesen. Deren Hauptbestandteil ist die Stromerzeugung durch Windkraft. Dumm nur, wenn der Wind nicht so recht mitspielt. Wehen nämlich muss er schon, damit die Drehflügel-Anlagen die Windenergie in elektrische Energie umwandeln können. Da sie häufig stillstehen oder sich nur träge bewegen, wird es damit nix. Das gleiche gilt für den Sonnenschein-Strom. Der nämlich mag keine Wolken und Regen. Man kann sich das Missvergnügen der Befürworter vorstellen, wenn sie jüngst lesen mussten: „Die Erzeugung erneuerbarer Energien hält in diesem Jahr nicht, was sie im vergangenen zu versprechen schien.“ Ja, so ist das mit diesem Alternativ-Strom, und so wird es immer sein – unabhängig davon, ob die deutsche Landschaft mit immer mehr solcher Anlagen zugebaut und ruiniert wird.

Nach dem Rekord 2020 jetzt lange Gesichter

War 2020 noch als Rekordjahr für Alternativ-Strom bejubelt worden, gibt es jetzt, 2021, bisher lange Gesichter dazu. 2020 waren nämlich in Deutschland bereits 50 Prozent des Brutto-Stromverbrauchs durch Wind, Sonnenschein und andere nicht fossile Energiequellen gedeckt worden. Im ersten Halbjahr 2021 ist dieser Anteil auf 43 Prozent zurückgegangen, und auch im zweiten waren es nur 45 Prozent. Deutlich windstiller und ärmer an Sonnenscheinstunden ist es vor allem im ersten Quartal gewesen. So teilen es der Energieverband BDEW und das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) mit. Auch den Grund nannten die beiden – so jedenfalls nach Angaben der FAZ: „Verantwortlich hierfür war vor allem das Wetter.“ Ach nee – als sei das eine völlig neue Erkenntnis. Vielleicht sollte man den Mitarbeitern der beiden Einrichtungen verraten: Es wird immer das Wetter sein, wenn es mit Wind und Sonne nicht so recht klappt.

Aktuelle Berechnungen von ZSW und BDEW

„FAZ“ – „Bislang deutlich weniger Ökostrom in diesem Jahr“

Dieser Artikel erschien zuerst auf dem Blog des Autors.