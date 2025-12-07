EinBlick Der „Great Monetary Reset“ rollt auf uns zu

07. Dezember 2025

Nur eines ist ganz sicher: Es wird wild!

von Thorsten Polleit

Dass das weltweite Fiatgeldsystem nicht der Weisheit letzter Schluss ist, dürfte hinreichend bekannt sein. Es hat schwere ökonomische und ethische Defekte und richtet volkswirtschaftlich monströse Schäden an: Es sorgt für Inflation, „Boom und Bust“, verursacht eine unsoziale Verteilung von Einkommen und Vermögen, führt in die Überschuldung und lässt den Staat allmächtig werden. Gleichzeitig sind die Beharrungskräfte des Fiatgeldsystems gewaltig. Wirtschaft und Gesellschaft sind geradezu süchtig geworden nach seiner Fortführung und nach einer immer größeren Fiatgeld-Dosis.

Doch mittlerweile ist etwas ins Rutschen gekommen. Märkte für Crypto-Einheiten sind entstanden, die die Vormachtstellung der großen Fiatwährungen der Welt herausfordern wollen. Viele sehen bereits im Bitcoin den heißesten Kandidaten für die Weltwährung der Zukunft. Zudem wenden sich nicht-westliche Länder von US-Dollar, Euro und Co ab. Sie fürchten nicht nur steigende Inflation und Zahlungsausfälle, sie sorgen sich vor allem auch um die Sicherheit ihrer Guthaben. Das Einfrieren der russischen Währungsreserven im Februar 2022 hat bei ihnen die Alarmglocken schrillen lassen: Spätestens jetzt wissen sie, dass ihnen die Konfiskation ihrer Dollar-Ersparnisse droht, wenn sie nicht nach Washingtons Pfeife tanzen.

Viele nicht-westliche Zentralbanken schichten daher nun ihre Reserven um – und zwar verstärkt in Gold. Verständlich, ist doch das gelbe Metall so etwas wie „das Grundgeld der Menschheit“: unkaputtbar, bewährt als Wertspeicher seit Jahrtausenden, international wertgeschätzt. Es wird sogar gemunkelt, die Brics-Staaten könnten bald eine goldgedeckte Währung aus der Taufe heben, die dem US-Dollar echte Konkurrenz bereitet. Doch noch ist keine solche markttaugliche Lösung angeboten worden – vielleicht deswegen nicht, weil auch die politische Klasse in Brasilien, China, Russland, Indien und anderen Ländern die Finger nicht vom Herrschafts-Fiatgeld lassen wollen.

Hier und da wird spekuliert, die Vereinigten Staaten von Amerika unter Präsident Donald J. Trump könnten auf Bitcoin setzen. Es ist zwar richtig, dass die US-Administration eine „Bitcoin-Reserve“ angelegt hat: 330.000 Stück mit einem Marktwert von etwa 35 Milliarden US-Dollar. Doch es handelt sich dabei „nur“ um beschlagnahmte Bitcoin, der Kauf von weiteren Bitcoin aus Steuermitteln steht nicht an. Auch die Spekulation, die US-Regierung könnte im möglichen Falle einer Pleite von „Strategy“ (ehemals „Micro-Strategy“) einspringen, die US-Firma, die sprichwörtlich alles auf Bitcoin setzt, übernehmen und so in den Besitz weiterer 641.000 Bitcoins gelangen, trägt nicht sehr weit. Denn die US-Administration hat nicht im Entferntesten im Sinn, vom US-Dollar abzukehren.

Nein, freiwillig werden die Amerikaner nicht den Status ihres Greenback als Weltreservewährung aufgeben. Schließlich sind mit der Dollar-Dominanz ganz erhebliche wirtschaftliche und politische Vorteile verbunden. In Washington setzt man vielmehr auf Stablecoins, die mit US-Dollar oder kurzlaufenden US-Staatsschulden unterlegt sind. Damit lassen sich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Der US-Dollar bleibt zum einen der Anker der Stablecoins, und zum anderen vergrößert die Unterlegung der Stablecoins mit US-Staatsschulden die Verschuldungsmöglichkeiten der US-Regierung.

Das Marktpotenzial für US-Dollar basierte Stablecoins ist riesig: schätzungsweise 16 Billionen US-Dollar. Es gibt Stimmen, die meinen, dadurch ließe sich die Vormachtstellung des Greenback für die nächsten 50 Jahre sichern. Doch da ist doch noch die offizielle Goldreserve Amerikas von schätzungsweise 8.133,46 Tonnen mit einem Marktwert von etwa 1,1 Billionen US-Dollar. Übrigens kein allzu großer Betrag: Allein die Zinsen, die 2025 auf die US-Staatsschuld zu zahlen sind, betragen 1,2 Milliarden US-Dollar.

Könnte Amerika nicht das Gold (zumindest teilweise) verkaufen und mit dem Erlös Bitcoin erwerben und so den US-Dollar nicht nur mit Gold, sondern auch mit Bitcoin (teil-) decken?

Theoretisch ist das möglich, der US-Präsident müsste dem US-Finanzminister grünes Licht geben und der US-Kongress dem zustimmen. Was das aber für die Marktpreise bedeutet, darüber kann man nur spekulieren: Vermutlich würde der Goldpreis fallen und der Bitcoinpreis steigen – das wäre nicht gerade vorteilhaft für Amerika, denn für Gold erhielte das US-Schatzamt nun ja immer weniger Bitcoin. Könnte eine zeitliche Streckung der Umschichtung Abhilfe schaffen? Vielleicht, aber der „Trade“ bliebe vermutlich selbst dann noch unvorteilhaft.

Bei aktuellen Preisen würde übrigens der Erlös aus dem Verkauf der gesamten US-Goldreserve einen Betrag freisetzen, mit dem etwas mehr als die Hälfte aller Bitcoin aus dem Markt genommen würde. Diese Bitcoin stünden fortan für private Transaktionen nicht mehr zur Verfügung. Würden andere Zentralbanken dem Beispiel folgen, verschwänden wohl alle Bitcoin aus dem Markt. Doch welchen Marktpreis hätte der Bitcoin dann noch? Wer hätte noch Interesse an ihm? Nein, Bitcoin als offizielle Währungsreserve drängt sich nicht auf.

Doch zurück zur Frage: Was geschieht mit dem weltweiten, US-Dollar dominierten Fiatgeldsystem? Dass eine Wende zum Besseren von oben, von Regierungen, Politikern und Bürokraten kommt, ist höchst unwahrscheinlich.

Aber die Hoffnung ist, dass die Revolution sprichwörtlich von unten nach oben arbeitet, dass die Menschen beginnen, dem Fiatgeld den Rücken zu kehren. Indem sie ihre Nachfrage nach Fiatgeld einschränken, ihre Ersparnisse nicht mehr in Fiatgeld-Termin- und -Spareinlagen und in Fiatgeld denominierte Schuldpapiere anlegen, sondern auf Sachvermögen (Aktien, Häuser, Edelmetalle, Kunst) ausweichen; und indem einzelne, kleine Regionen, die weltweit um Kapital und Talente konkurrieren, ihren Bürgern die freie Währungswahl zugestehen.

Erfolgreiche Pilotprojekte erzeugen dann Nachahmer, und den Fiatwährungen laufen dann sprichwörtlich die Nachfrager (besser: Opfer) in Scharen davon. In den Irrungen und Wirrungen, die absehbar mit der Metamorphose des weltweiten Fiatgeldsystems verbunden sind, wäre es nicht überraschend, wenn Gold eine Renaissance als „monetärer Anker“ erfährt. Entweder als finale Lösung oder als Zwischenschritt hin zu einer heute noch gar nicht absehbaren Geldwelt.

Doch was auch kommen mag: Das Fiatgeld verliert seine Kaufkraft. Der vielfach schon totgesagte US-Dollar wird dabei der „Last Man Standing“ im Reigen der Fiatwährungen sein. Bevor er in die Knie geht, schwimmen vermutlich viele andere Fiatwährungen schon bauchoben. Denn das ist nicht zu vergessen: Die Amerikaner haben im Fall der Fälle immer noch die Option, den Greenback mit der weltweit größten Goldreserve zu unterfüttern, ihn dadurch de facto unangreifbar zu machen.

Der „Great Monetary Reset“, der da auf die Welt zurollt, wird wild. Und je unübersichtlicher der Prozess sich entfaltet, desto größer fällt auch die Nachfrage nach dem gelben Metall aus. Dass „Crypto-Neulingen“ direkt die Geldfunktion zugesprochen wird, erscheint unwahrscheinlich. Sparer und Investoren sollten sich in jedem Falle auf wilde Zeiten vorbereiten.

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv nur dort publizierten Beiträgen in der am 28. November erscheinenden Dezember-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 258.