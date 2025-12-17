17. Dezember 2025

Wohin steuert unser Land?

Der Autor, inzwischen 80, schreibt wie immer souverän und kritisch über Deutschland. So auch in seinem neuesten Buch, das ich als eine Art politisches Testament verstehe. Zu allen aktuellen politischen Themen erläutert Sarrazin seine Sichtweise, fundiert mit vielen offiziellen Zahlen, so wie man es bei ihm gewohnt ist. Es beginnt mit einem eher theoretischen Teil zur Rolle des Zufalls in Politik und Geschichte und einer grundlegenden Abhandlung über die Voraussetzungen einer gelungenen Gesellschaft. Ein umfangreiches Kapitel über die Entwicklung der Weltbevölkerung seit 1950 schließt sich an. Nicht ohne Grund, sieht der Autor doch die Bevölkerungsexplosion als eines der größten Menschheitsprobleme, auch in Bezug auf den Klimawandel, den er ernst nimmt, gleichwohl er einräumt, dies mangels Kompetenz nicht nachprüfen zu können. Das Buch schließt mit detaillierten Analysen und Empfehlungen für politische Korrekturen in Deutschland. Dabei herausragend die Themen Bildung und Finanzen. Seine immer wieder geäußerte These, dass Migranten aus dem Iran oder Vietnam ein überdurchschnittliches Bildungsniveau erreichen, im Gegenzug zu solchen aus Afrika und dem Nahen Osten, wird erwartbar durch die Herrschenden negiert werden. Auch wendet er sich nicht gegen die hohen Studentenzahlen, sondern fordert stattdessen eine Stärkung der Berufsausbildung. Den Euro hält er für unverzichtbar, vor allem aus psychologischer Sicht. Allerdings hält er die Rückkehr zu den früheren Stabilitätskriterien und ein Verbot des Anleihekaufs durch die EZB für erforderlich. Das Wachstum der Bundesbehörden soll gestoppt, die Steuern müssen gesenkt werden, der Bund soll sich aus der Bildung und Kultur wieder zurückziehen. Auch die Entwicklungshilfe möchte er reduzieren, indem bestehende Projekte auslaufen. Der geübte kritische Leser erfährt nicht viel Neues. Wer aber wissen möchte, wie ein ehemaliger Beamter, für den Pflichterfüllung noch eine Tugend darstellt, denkt, dem sei die Lektüre empfohlen.

