17. Dezember 2025

12 neue Lebensbilder der Freiheit

Nach dem Buch „Freiheit und Ideal“ legt der Verlag Der Sandwirt nach der Auswahl von Oliver Gorus erneut zwölf historische Kurzbiographien unter dem Titel „Widerstand und Ehre“ aus der Feder von David Engels vor. Wie im ersten Werk handelt es sich um Kolumnen des Historikers, die zunächst auf der Onlineplattform des Verlages erschienen. Es sammelt eigensinnige, widerspenstige Selberdenker der Geschichte, die Widerstand leisten, wenn eine Gruppe von Menschen sich anmaßt, sich über andere zu erheben. Ihr Leben und Werk waren allesamt durch Widerstand gegen den herrschenden Zeitgeist geprägt. Sie waren ausnahmslos durch den Glauben an eine Überzeugung vereint, die nicht verhandelbar ist. Es sind Bekannte dabei wie Solschenizyn, Morus, Galilei oder Thoreau. Mehr aber noch faszinieren die Unbekannten, zumindest für mich, wie Xuyun, Frithjof Schuon, Meister Eckhart, die Gracchen, Titold Pilecki, Justo Takayama und P. G. Wodehouse. Eine besondere Rolle spielt der Aufstand der Vendée, handelt es sich hier doch nicht um eine Person, sondern um eine ganze französische Provinz, die sich der Machtübernahme der Jakobiner im fernen Paris widersetzte. Das politische Zentrum in Paris verbreitete eben nicht die Ideale von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, sondern trieb die Geistlichen in die Illegalität, konfiszierte das Kircheneigentum, um es an das städtische Bürgertum zu verramschen, und beraubte viele Bauern ihrer Lebensgrundlage. Der Widerstand vollzog sich als dezentraler Partisanenkrieg, der erst mit einer Übereinkunft mit Napoleon Bonaparte endete. Dabei wurden circa 300.000 Menschen getötet, mehr als ein Drittel der Bevölkerung der Region. Die Französische Revolution war keine positive Entwicklung, sondern der Beginn der totalitären Tendenzen in Europa. Mehr noch als die Kurzbiografien enthält das Werk tiefgründige philosophische Analysen aktueller Probleme, die anhand der vorgestellten Persönlichkeiten dargestellt werden. Fazit: Das ewige Spiel von Macht und Herrschaft.

