EinBlick Die Geschäftsgrundlage des Euro löst sich auf

31. Januar 2026

Der Beschuss der EU wird auch die Einheitswährung treffen

von Thorsten Polleit

Der Euro, die Einheitswährung Europas, hat ein ökonomisches Argument auf seiner Seite: Es macht Sinn für Menschen, die arbeitsteilig eng verbunden sind, mit dem gleichen Geld zu rechnen und zu wirtschaften. Denn das ist viel einfacher, weniger kostenreich und transparenter im Vergleich zu einer Situation, in der viele verschiedene Geldarten …

Kostenpflichtiger Artikel

Dieser Artikel steht exklusiv Abonnenten der Zeitschrift „eigentümlich frei“ zur Verfügung.

Wenn Sie Abonnent sind und bereits ein Benutzerkonto haben, klicken Sie bitte hier, um sich anzumelden.

Wenn Sie Abonnent sind, aber noch kein Benutzerkonto haben, nutzen Sie bitte das Registrierungsformular für Abonnenten.

Sie sind noch kein Abonnent? Mit einem ef-Abonnement erhalten Sie zehn Mal im Jahr eine Zeitschrift (print und/oder elektronisch), die anders ist als andere. Dazu können Sie dann diesen und viele andere exklusive Inhalte lesen und kommentieren.



Jetzt Abonnent werden.