Erinnerung an einen libertär-konservativen Filmklassiker Der Erbarmungslose

22. Februar 2026

Jean Gabin gegen die „French Connection“

von Burkhard von Grafenstein

Ein Filmklassiker, den jeder libertär oder konservativ gestimmte Cineast einmal gesehen haben sollte, ist die französisch-italienisch-deutsche Koproduktion „Der Erbarmungslose“ aus dem Jahr 1970 mit Jean Gabin in der Hauptrolle.

Die Handlung des Films, der ohne Überlänge auskommt, gestaltet sich nicht übermäßig kompliziert: Auf einem abgelegenen Bauernhof in der Normandie lebt …