Erinnerung an einen libertär-konservativen Filmklassiker Der Erbarmungslose

Jean Gabin gegen die „French Connection“

von Burkhard von Grafenstein

Bildquelle: Sascha Koll / ChatGPT Normandie, 1970: Ein Hof, ein Erbe – und ein Patriarch, der die „French Connection“ ohne Staat und ohne Gnade abwehrt

Ein Filmklassiker, den jeder libertär oder konservativ gestimmte Cineast einmal gesehen haben sollte, ist die französisch-italienisch-deutsche Koproduktion „Der Erbarmungslose“ aus dem Jahr 1970 mit Jean Gabin in der Hauptrolle.  

Die Handlung des Films, der ohne Überlänge auskommt, gestaltet sich nicht übermäßig kompliziert: Auf einem abgelegenen Bauernhof in der Normandie lebt …

