Bürgerlicher Anarchismus Majestätsbeleidigung

15. Februar 2026

Über Paragraph 188 Strafgesetzbuch

von David Dürr

Robert Habeck wird bald in Vergessenheit geraten; das ist auch gut so bei Politikern, die dem Land so wenig gebracht haben. Das Gleiche gilt wohl auch für Annalena Baerbock. Das Einzige, was die beiden noch etwas länger in Erinnerung behalten lassen dürfte, sind ihre rabiaten Reaktionen auf Beleidigungen ihrer Majestät. …

Kostenpflichtiger Artikel

Dieser Artikel steht exklusiv Abonnenten der Zeitschrift „eigentümlich frei“ zur Verfügung.

Wenn Sie Abonnent sind und bereits ein Benutzerkonto haben, klicken Sie bitte hier, um sich anzumelden.

Wenn Sie Abonnent sind, aber noch kein Benutzerkonto haben, nutzen Sie bitte das Registrierungsformular für Abonnenten.

Sie sind noch kein Abonnent? Mit einem ef-Abonnement erhalten Sie zehn Mal im Jahr eine Zeitschrift (print und/oder elektronisch), die anders ist als andere. Dazu können Sie dann diesen und viele andere exklusive Inhalte lesen und kommentieren.



Jetzt Abonnent werden.