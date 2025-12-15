Bürgerlicher Anarchismus Shutdown in den USA

15. Dezember 2025

Wenn rechte Regierungen linke Kernanliegen kürzen

von David Dürr

Höchst erfreuliche News aus Übersee: Man liquidiert dort gerade die USA. Das ist nicht zu verwechseln mit den Amerikanern, ihrem Land, ihrer Innovationskraft und anderen guten Dingen dort; diese gibt es hoffentlich noch lange. „Die USA“, das ist etwas anderes, nämlich eine selbstherrliche Organisation, die zwar so tut, als wäre …

Kostenpflichtiger Artikel

Dieser Artikel steht exklusiv Abonnenten der Zeitschrift „eigentümlich frei“ zur Verfügung.

Wenn Sie Abonnent sind und bereits ein Benutzerkonto haben, klicken Sie bitte hier, um sich anzumelden.

Wenn Sie Abonnent sind, aber noch kein Benutzerkonto haben, nutzen Sie bitte das Registrierungsformular für Abonnenten.

Sie sind noch kein Abonnent? Mit einem ef-Abonnement erhalten Sie zehn Mal im Jahr eine Zeitschrift (print und/oder elektronisch), die anders ist als andere. Dazu können Sie dann diesen und viele andere exklusive Inhalte lesen und kommentieren.



Jetzt Abonnent werden.