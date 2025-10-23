Bürgerlicher Anarchismus Ein Hoch auf die Schmuggler!

23. Oktober 2025

Über die neue Kontinentalsperre und ihre Helden

von David Dürr

Heute mal eine gute Nachricht aus unserem etatistischen Jammertal. Eine neue Art von mutigen Helden ist am Entstehen. Sie nehmen beträchtliche Risiken auf sich, um uns vor staatlichen Übergriffen zu schützen: die Schmuggler.

Schon früher, zu Beginn des 19. Jahrhunderts, haben Schmuggler eine heldenhafte Rolle gespielt; prominent bei der Kontinentalsperre, die …