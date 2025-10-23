Randnotizen Sterben die Libertären aus?

23. Oktober 2025

Warum Freiheitsfreunde sich für ein Leben mit Kindern entscheiden sollten

von Rahim Taghizadegan

Die Zahl der ortsunabhängigen Freiheitsfreunde wächst. Doch der Grund dafür ist weder nachhaltig noch erfreulich: der wirtschaftliche, politische und kulturelle Abstieg Europas. Die demographische Krise trifft in besonderem Maße die flexibel Ungebundenen, die sich gegenwärtigen Katastrophen entziehen können. Wo Kinder fehlen, können auch in der nächsten Generation keine mehr geboren …