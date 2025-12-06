Randnotizen Lehren aus der europäischen Geschichte

06. Dezember 2025

Warum das Kapital im Alpenraum Station machte und dann weiterzog

von Rahim Taghizadegan

Lange gehörte der Alpenraum zu den reichsten und interessantesten Regionen der Welt. Bayern, Tirol, Norditalien, die Schweiz, Liechtenstein: Bis in die jüngste Vergangenheit – stellenweise bis in die Gegenwart – war diese Gegend offenbar besonders attraktiv für den Vermögensaufbau.

Paradox ist das allemal: Die Alpen sind keine verwöhnende Landschaft. Das …