Brücken über den Atlantik Die AfD und die Trump-Administration

30. November 2025

Ist das der Auftakt für eine baldige Regierungsbeteiligung in Deutschland?

von Lydia Flaß

Seit dem Amtsantritt von Präsident Donald Trump im Januar 2025 haben sich die Kontakte zwischen der Alternative für Deutschland (AfD) und der US-Regierung merklich intensiviert. Was einst als Randphänomen galt, ist zu einem stabilen Austausch geworden, der auf gemeinsamen Werten wie nationaler Souveränität, Schutz der Meinungsfreiheit und Ablehnung polit-globalistischer Einflüsse …