Polens Präsidentschaftswahl 2025 Sieg für den libertären Acht-Punkte-Plan?

27. Juni 2025

Sławomir Mentzen und Grzegorz Braun als Königsmacher von Karol Nawrocki

von Lydia Flaß

Die polnische Präsidentschaftswahl 2025 war mehr als ein politischer Wettstreit – sie war ein Schrei nach Freiheit, ein Aufbäumen gegen die Fesseln eines übergriffigen Staates. In den Straßen von Warschau, in den Dörfern Masowiens und auf den Social-Media-Plattformen brodelte ein Verlangen nach Veränderung. Am 18. Mai 2025, dem ersten Wahlgang, …