Gute, wahre und schöne Gemälde Glenn Murray

13. Juli 2025

Von der Therapie zur Erfüllung – eine amerikanische Vision

von André F. Lichtschlag

Glenn Murray, geboren 1956 in Springfield, Massachusetts, ist in vielerlei Hinsicht ein bemerkenswerter amerikanischer realistischer Maler. Schon in jungen Jahren meldete ihn seine Mutter für Kunstkurse im Springfield Museum an. Er erinnert sich, wie er stundenlang das Spiel von Licht und Schatten auf verschiedenen Objekten betrachtete. Seine künstlerische Ausbildung gipfelte …