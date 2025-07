Der Wettkampf meines Lebens – die Geschichte von Axel Mitbauer Freischwimmer

12. Juli 2025

Dokumentarfilmkritik – Besuch der Premiere in Dresden

von Carlos A. Gebauer

Regungslos klebt die Aufmerksamkeit des Publikums an der Leinwand des Dresdner Cineplex-Kinos „Kristallpalast“. Keine Imbisstüte knistert, kein Klappstuhl ächzt, keine Flasche rollt unversehens das Raumgefälle herab. Der vollbesetzte Saal scheint das Atmen eingestellt zu haben. „Der Wettkampf meines Lebens“ erzählt an seiner Oberfläche die Fluchtgeschichte des olympiareifen Ausnahmeathleten Axel Mitbauer, der am Spätabend des 17. August 1969 neunzehnjährig – in einer kurzen Abkühlpause der Suchscheinwerfer – zwischen den DDR-Grenzposten über den Sandstrand in die Ostsee glitt, um dem Terror und der Perspektivlosigkeit des Arbeiter- und Bauernparadieses gen Westen zu entfliehen.

Obschon die Geschehnisse an dieser bloßen Außenseite des Films dem Uraufführungsgast für sich gesehen bereits hinreichend Stoff zu fassungslosem Staunen bieten, dringt der Blick des filmschaffenden Erzählers Antonio La Regina noch weit tiefer in die organisatorische Innenstruktur des ostdeutschen Totalitarismus. In ihrem Kern entfaltet der österreichische Regisseur dem Betrachter die Flucht- und Befreiungsgeschichten zweier Schwimmsportler, die im Ansatz zwar ähnlich, in ihrer Ausführung aber unterschiedlicher kaum sein könnte. Denn Axel Mitbauer stieg nach 25 heroisch geschwommenen Kilometern am Morgen des 18. August 1969 von einer erklommenen Boje aus der Ostsee auf ein Schiff, das ihn sicher in den Westen brachte. Matthias Pechmann hingegen musste bis zum Tag der Filmuraufführung am 30. Mai 2025 warten, bis auch er sich mit seinem Jahrzehnte währenden Leiden endlich sichtbar in die Öffentlichkeit freischwamm.

Den sozialistischen Diktatoren in Ost-Berlin hatte bekanntlich gefallen, aus Kindern und Jugendlichen Sportikonen zu machen, deren Wettkampferfolge und Siegerposen die Überlegenheit ihres totalitären Gesellschaftskonstrukts dokumentieren sollten. Beide, Mitbauer ebenso wie Pechmann, glänzten mit ihren schwimmerischen Leistungen und schienen sich – wie viele andere Athleten auch – als kommende Stars in die Riege der Helden des sozialistischen Sports aus dem Reich hinter dem Stacheldraht einzureihen. Doch die Verlockung eines selbständigen Lebens in der nicht-sozialistischen Wirtschaftssphäre war für beide zu groß. Als ihren Trainern und Wärtern bewusst wurde, dass sie sich mit Absetzungsplänen gen Westen beschäftigten, wurden sie umgehend ihrer Funktionen entbunden. Die ostdeutsche Staatsmaschine entfernte beide wie seelenlose Zahnräder aus der akribisch organisierten staatlichen Trainingsfabrik.

Verbunden war eine solche Verdammnis indes nicht nur mit dem Ende der sportlichen Förderung. Die in Ungnade Gefallenen wurden zusätzlich mit einem lebenslangen Verbot belegt, sich überhaupt noch auf Sportstätten jedweder Art aufzuhalten. Neben die ursprüngliche Vernehmungsdrangsalierung, bei der Axel Mitbauer im Staatssicherheitsgefängnis tröpfchenfolternd körperlichen und psychologisch versiert seelischen Qualen ausgesetzt wurde, um sich und seine Mitwisser zu offenbaren, trat die gezielte Vernichtung seiner jahrelang erschaffenen körperlichen Konstitution: Ein täglich trainierter Körper kann nicht von einem Tag zum anderen in den Ruhemodus versetzt werden, ohne physisch zu entgleisen. Mit der kompromisslosen Zielorientierung eines Leistungssportlers beschloss Axel Mitbauer, das ihm nun offen feindliche Land schwimmend zu verlassen.

Der Film zeigt bildermächtig eindrucksvoll den kleinteilig ausgefeilten Machtapparat, mit dem der Staat alles unternahm, um die Bürger innerhalb seines Stacheldrahtkonstrukts zu behalten. Dass Axel Mitbauer nur mit ungebrochener Siegesgewissheit durch die Wellen der Ostsee entkommen konnte, indem er sich – wie verheiratet mit dem Wasser – am Nordstern orientierte, wird deutlich. Ein Akt der Verzweiflung und der Furchtlosigkeit zugleich. Ein Denkmal auch für den Freiheitswillen eines niedergezwungenen Untertanen.

Matthias Pechmann umgekehrt fand keine Gelegenheit mehr, der DDR vor ihrem Kollaps zu entkommen. Erst der Mauerfall 1989 öffnete ihm das Tor in die Bewegungsfreiheit. Aus seiner Stasi-Akte erfuhr er nun, von einem falschen Freund verraten worden zu sein. Über das Ausmaß seines Schmerzes und damit auch über die Dauer der Totalitarismusfolgewirkungen gibt ein Interview Zeugnis, das Teil des Filmes wurde. Pechmann sitzt alleine vor der Kamera. Indem er spricht, treten die Erinnerungen an das Geschehene wieder präsent in sein Bewusstsein. 19 Spione der Staatssicherheit waren ihm über die Jahre auf Schritt und Tritt gefolgt. Er hält einen Stapel von Leitz-Ordnern in das Bild: akribische geheimpolizeiliche Berichte seines Tuns. Ein zur Akte gewordenes Dokument des fieberhaften Überwachungswahns.

Intensiv, aber gerade dadurch die Würde wahrend, hat Antonio La Regina das DDR-Opfer Pechmann im Bild gelassen. Seine Augen schwellen von Szene zu Szene und röten sich, die Qual wird greifbar. Nein, vergeben könne und wolle er dem Verräter von einst niemals. Man folgt Pechmanns Worten in die verzweifelten Stunden seiner Einsamkeit, in denen er an Selbstvernichtung denke. Noch nie habe er so etwas gemacht: vor der Kamera sitzen und sich öffnen. Wer je gehört hat, dass die DDR den Vorteil bot, einen Arbeitsplatz sicher und eine Wohnung günstig besitzen zu können, dem möge klar werden: Der Preis dieses vermeintlichen Komforts und dieser Annehmlichkeit ist das Weinen der Opfer, der Verfemten, der Menschen, die sich den Luxus eines eigenen Lebens leisten wollten. Die lebenslange Erinnerung an erst erweckte und dann erwürgte Träume.

Dass ausgerechnet ein im Mauerfalljahr 1989 geborener Italo-Österreicher diesen lange überfälligen Beitrag zur Aufarbeitung dieses rabenschwarzen Kapitels der deutschen Geschichte leistet, erstaunt. Erstmals habe ihn das Phänomen der eingemauerten Republik beschäftigt, als er 16 Jahre alt war. Seither habe es ihn nicht losgelassen. Nun hat er seine cineastische Großtat mithilfe österreichischer Investoren realisieren können. Drei Jahre Arbeitszeit hat er aufgewendet. Das Stück gehört richtigerweise in jeden Geschichtsunterricht, in jede Schule und Universität. Plastischer lässt sich in 78 Minuten nicht erfahren, wie die real existierenden Schattenseiten eines Regimes wirken, das für sich reklamierte, die Speerspitze humaner Gesellschaftsentwicklung zu sein. Mit dem Film „Das Leben der anderen“ von Florian Henckel von Donnersmarck und Michael Klonovskys Roman „Land der Wunder“ erscheint „Der Wettkampf meines Lebens“ wie ein Triptychon der kritischen DDR-Aufarbeitung. Wo ideologisierte Boshaftigkeit und desinteressierte Mittäterschaft es unternehmen, die Lebensfreude aus ihren Mitmenschen zu quetschen, sie hinter Betonschneisen und Schießbefehle zwingen, ihnen diktierte Lebensläufe aufoktroyieren und sie bei Entdeckung eines eigenen Ich zu Stallvieh diminuieren, da produziert eine effiziente Traumafabrik ihre Opfer.

Wie Matthias Pechmann sitzt auch ein ehemaliger Geheimpolizist vor der Linse La Reginas: Auf die Frage, was es bedeutete, dass Axel Mitbauer einen westdeutschen Schwimmer um Hilfe bat, das Gehege hinter Wachtürmen und Selbstschussanlagen verlassen zu können, hat er eine schneidend kurze Antwort: „Straftat“.

Der Film kann nicht beantworten, was in den Köpfen der Gehilfen und Mittäter eines derart organisierten Machtapparates vorgeht, wenn sie unbescholtene Menschen schlagen, in ein Auto zerren, in Zellen sperren oder die Festgenommenen stundenlang anschweigen. Aber der Film kann helfen, die Fragen nach diesen Mysterien des zwischenmenschlichen Versagens drängender zu formulieren. Denn kein Unterdrückungsapparat könnte funktionieren, fände er nicht seine willigen Helfer und Vollstrecker. Ungezählte Bürger an der damaligen Ostseeküste der DDR waren inoffizielle Mitarbeiter und Informationszuträger des staatlichen Gefängniskonstrukts. Auch die adipöse Frau im Trabbi am Strand, die nur zu träumen scheint, verfasste emsig Berichte über ihre winzigen, aber vielleicht doch irgendwann grenzpolizeilich interessierenden Beobachtungen. Die Schutzschicht auf der Seele des ehemaligen Geheimpolizisten scheint dichter und dicker zu sein als die auf den blanken Nerven der Opfer. Der Karrierebeamte weint nicht.

Antonio La Regina ist ein Meister des eingefangenen und dokumentierten Augenblicks. Als er mit Matthias Pechmann über die Ruine seiner einstigen Trainingsstätte schlendert, entdeckt der plötzlich den eingeweihten Axel Mitbauer, der listig versteckt auf ihn wartet. 50 Jahre haben die beiden einander nicht gesehen. Nun fallen die ehemaligen Genossen sich weinend in die Arme. Diktaturen haben Langzeitfolgen. Ihre Opfer leiden noch, wenn die Anstifter und Täter längst gestorben sind. Wer die Gelegenheit findet, den Film zu sehen, muss sie nutzen. Das Werk bietet weit mehr Dimensionen, Personen und Einblicke, als hier nur knapp skizziert.

Am Morgen nach der Uraufführung sitzt Antonio La Regina in einem Dresdner Café und frühstückt. Niemand im Raum kann ahnen, welche düsteren Ecken der menschlichen Seele dieser Mann handwerklich perfekt auf die Kinoleinwand gebracht hat. Denn das Erscheinungsbild des Künstlers strahlt in der frühen Maisonne grenzenlos schäumende Lebensfreude aus. Mit goldenem Einstecktuch und goldfarben betupfter Krawatte durchquert er auf gamaschenartigen Schuhen am silberknaufigen Gehstock den Raum. Das Gestell seiner Sonnenbrille sprengt jede sprachliche Möglichkeit, sie auch nur näherungsweise zu beschreiben. Allenfalls Sekunden der Arbeit eines Maskenbildners trennen den Mann von einem Auftritt in jedem noch so liebevoll ausgestatteten Filmepos. Es ist wohl dieser Spagat zwischen todernster, historisch einfühlsamer Wahrhaftigkeit und spielerisch liebenswerter Zuversicht, die es ihm ermöglicht hat, das Vertrauen der Beteiligten zu gewinnen, sich in dieser Vollständigkeit in das Filmprojekt einzulassen.

Axel Mitbauer ist durch die Ostsee in die Freiheit geschwommen, Matthias Pechmann schwamm durch Tränen in seine Befreiung von den toten diktatorischen Dämonen. Nur wenn Opfer diesen Mut finden, offen über ihren Schmerz zu sprechen, kann die Nachwelt jene nötigen Beweise besitzen, derer sie bedarf, um die Illusion von erzwungenen Paradiesen künftig zu verhindern.

