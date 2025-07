Make love not law Veredelung der Menschheit

25. Juli 2025

Der kurze Weg von Hardenberg zum Mainzelmännchen

von Carlos A. Gebauer

Nachdem das Zeitalter der Aufklärung Europa erfasst und begeistert hatte, schien sich die Möglichkeit religiös legitimierter Zwangsherrschaft durch hochwohlgeborene Stände ihrem Ende zuzuneigen. Die lange Phase zwischen der reformatorischen Dekonstruktion des einheitlichen Kirchensystems im 16. Jahrhundert und dem Aufkommen des organisierten Sozialismus im 19. Jahrhundert schien deutlich der individuellen Selbstbestimmung jedes Einzelnen gewidmet zu sein. Der Glaube an einen Allmächtigen befand sich auf dem Rückzug und das Vertrauen in den Erfindergeist menschlicher Kreativität zur verstandesmutigen Besserung der Lebensverhältnisse auf dem Vormarsch. Doch der Siegeszug der Verstandesbegabung und der Rationalität traf schon bald auch auf Widerstände. Noch bevor die Französische Revolution den Dritten Stand in den „driver seat“ des jungen Nationalstaats heben wollte, nahmen Literaten in Deutschland mit ihrem künstlerischen Schaffen im „Sturm und Drang“ die Idee eines auch emotional schöpferischen Menschheitsgenies vorweg. Und bald nach dem chaotischen Zusammenbruch der Revolution aus Paris schien Napoleon Bonaparte manchem als jener begnadete, symphonisch umwobene Held, der nun Europa in eine neue glanzvolle Zukunft führen könne – mit eisernem Willen, Gewalt und Krieg. Ein gottgleicher Macher schien den Thron zu besteigen und sich in Gegenwart des Papstes die Kaiserkrone selbst aufsetzen zu dürfen.

Noch vor dem bekanntermaßen schmählich gescheiterten Versuch des korsischen Heroen, Russland zu erobern, konzipierte der preußische Außenminister Karl August von Hardenberg auf Befehl des Königs in einer „Rigaer Denkschrift“ am 12. September 1807 seinen Entwurf für ein reorganisiertes Preußen. „Durchdrungen von der Wichtigkeit des Gegenstandes“ habe er gemeinschaftlich mit zwei rechtschaffenen und vorurteilsfreien Königlichen Dienern allen Tadel der bisherigen Verfassung und Staatsverwaltung ernst genommen. Hierbei habe man einen offenen Ton gepflegt, denn es kenne „die Wahrheit keine Schminke“. Um Mängel zu verbessern, müsse man sie schließlich deutlich sehen.

In heutiger Terminologie aber verfolgte Hardenberg offenkundig einen glockenreinen „dritten Weg“ zwischen nach wie vor autoritärer Staatsführung und nur in Teilen zugelassener Demokratie für ein sich selbst regierendes Volk: „Eine Revolution im guten Sinn, gerade hinführend zu dem großen Zwecke der Veredelung der Menschheit, durch Weisheit der Regierung und nicht durch gewaltsamen Anstoß von innen oder außen, das ist unser Ziel, unser leitendes Prinzip. Demokratische Grundsätze in einer monarchischen Regierung: Dieses scheint mir die angemessene Form für den gegenwärtigen Zeitgeist. Die reine Demokratie müssen wir noch dem Jahre 2440 überlassen, wenn sie anders je für den Menschen gemacht ist. Mit eben der Kraft und Konsequenz, womit Napoleon das französische revolutionäre System verfolgt, müssen wir das unsrige für alles Gute, Schöne, Moralische verfolgen, für dieses alles, was gut und edel ist, zu verbinden trachten.“

Indem Hardenberg die „reine Demokratie“ mit diesen Worten in das Jahr 2440 verschieben wollte, verlegte er sie allerdings nicht nur banal in die ferne Zukunft. Faktisch verwies er dieses Projekt damit in die Sphäre eines außerirdischen Paradieses. Denn just das Jahr 2440 war in einem seinerzeit viel beachteten Roman von Louis-Sébastien Mercier als utopischer Zeitpunkt für eine mangelfreie französische Gesellschaft ausgewählt worden. Ein Philosophenkönig hatte in diesem Werk eine parlamentarische Monarchie etabliert, ein Frankreich ohne Religion und Militär, eine Welt voll funktionsfähiger Krankenhäuser, ohne Steuern, ohne willkürliche Verhaftungen, in der Bibliothekare schädliche Bücher aus den Bibliotheken entfernt hatten …. Zuletzt erwacht der Protagonist des Romans, nachdem ihn eine Schlange gebissen hat.

Bemerkenswert an der Konzeption des königlichen Außenministers Hardenberg ist weniger seine eigene Bereitschaft, den Mitmenschen zu ihrem Schutz die Selbstbestimmung vorzuenthalten und sie lieber der Weisheit einer Regierung zu ihrer Veredlung zu unterwerfen. Von einem monarchisch beauftragten Adeligen, der zudem auch noch unter dem Wohlwollen Napoleons stand, würde man anderes kaum erwarten. Bemerkenswert ist vielmehr die Neigung der anschließend aktiven frühen Sozialisten, sich genau dieser Linie der Autonomierestriktion anzuschließen.

In einer Abhandlung „Über das menschliche Wesen und sein Verhältnis zur Gesellschaft“, die Franz Stromeyer – ein Redner auf dem Hambacher Fest von 1832 und sozialistischer Verleger – in einem Werk über die „Organisation der Arbeit“ im Jahre 1844 publizierte, formulierte er: „Es wäre Wahnsinn, zu verlangen, dass in der jetzigen Gesellschaft die Menschen dem ungebundenen Laufe ihrer Neigungen und Leidenschaften sich hingeben sollten! Solche Freiheit wäre die Quelle der abscheulichsten Missbräuche und Verirrungen. So lange muss sich jeder Einzelne den gemeinschaftlichen Gesetzen des Zwangs fügen, bis eine neue, bessere Einrichtung erfunden und ausgeführt ist.“ Möglicherweise wurzelte dieser autoritäre Impetus in den Worten Stromeyers in seinem eigenen Arbeitsvertrag mit der Zentralkommission zur Untersuchung hochverräterischer Umtriebe, die 1819 in Mainz zur Umsetzung der Karlsbader Beschlüsse ins Leben gerufen worden war und die ihn als hauptamtlichen „Konfidenten“ alimentierte. Franz Stromeyer, der ursprünglich unter dem Pseudonym Franz Schlund freiheitsliebende Texte verfasst hatte, verdiente sein Geld zuletzt als Hinweisgeber für Metternichs reaktionäre Ideen und berichtete nun unter dem Namen Dr. West vertraulich flaggenschwingend über kommunistische Vereine in der Schweiz.

Der Widerstreit zwischen einer demokratischen – in den Worten der Österreichischen Schule: „spontanen“ – Selbstorganisation der Gesellschaft einerseits und einer regierungsamtlich zwangsweise in Weisheit veredelten Bevölkerung andererseits ist augenscheinlich bis heute ungelöst. Er lässt sich beispielsweise in der Judikatur des Bundesverfassungsgerichtes ablesen. Einerseits betont das Gericht im Wahlrecht: „Die Wahl ist im demokratischen Verfassungsstaat des Grundgesetzes der zentrale Vorgang, in dem das Volk die Staatsgewalt selbst ausübt (Artikel 20 Absatz 2 GG) und die Legitimation für die weitere Ausübung durch die gewählten Organe in seinem Namen schafft“ (2 BvF 1/23 unter anderem). Andererseits wird rundfunkrechtlich betont: „Die Rundfunkfreiheit ist vor allem Programmfreiheit. Sie gewährleistet, dass Auswahl, Inhalt und Gestaltung des Programms Sache des Rundfunks bleiben und sich an publizistischen Kriterien ausrichten können. Es ist daher der Rundfunk selbst, der aufgrund seiner professionellen Maßstäbe bestimmen darf, was der gesetzliche Rundfunkauftrag in publizistischer Hinsicht verlangt. Eine Indienstnahme des Rundfunks für außerpublizistische Zwecke ist damit unvereinbar. Das gilt nicht nur für unmittelbare Einflussnahmen Dritter auf das Programm, sondern auch für Einflüsse, welche die Programmfreiheit mittelbar beeinträchtigen können“ (1 BvR 341/93). Das „Volk selbst“ wird hier also durch den „Rundfunk selbst“ eingehegt. Professionelle publizistische Kriterien bestimmen demnach in unbeeinflusster Programmfreiheit, wie der Rundfunkauftrag inhaltlich erfüllt wird. Gerne auch in kreativ-gewaltigen, künstlerisch-satirischen Geniestreichen?

Vorsicht scheint angebracht. Denn „der Rundfunk“ wird hier wohl zum eigenen Rechtssubjekt, dem Dritte – auch der demokratische Souverän selbst – machtlos gegenüberstehen. Sehen wir hierin bereits die lange ersehnte bessere Einrichtung, um abscheuliche Missbräuche und Verirrungen zu verhindern? Oder bedarf es wohl noch eines organisatorischen Harmonisierungsaktes, um die Ersten und die Mainzer Männchen ungeschminkt bruchlos in die reine Demokratie einzupassen?

