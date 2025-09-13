Bürgerlicher Anarchismus No Kings!

13. September 2025

Das Heft in die eigene Hand nehmen: „We The People!“

von David Dürr

Als Donald Trump neulich Geburtstag feierte, gab es nicht einfach ein hübsches Familienfest, sondern eine Militärparade. Schließlich ist er Präsident. Und deshalb wurde die Parade auch nicht von ihm, sondern von den anderen Leuten im Land bezahlt; nicht nur von denen, die der Parade zuschauten, sondern auch von denen, die …