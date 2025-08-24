Freie Privatstädte Die Option nach dem „Ende der Geschichte“

24. August 2025

Dankesrede anlässlich der Verleihung der Roland-Baader-Auszeichnung 2025

von Titus Gebel

Früher gab es einen König, der den Menschen einen Teil ihres Einkommens als Steuern wegnahm und der anordnete, wie die Untertanen zu leben hatten. Heute gibt es eine demokratisch gewählte Regierung, die den Menschen einen Großteil ihres Einkommens als Steuern wegnimmt und die anordnet, wie die Bürger zu leben haben. …

