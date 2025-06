Make love not law Die Schönheit des Prinzipiellen

20. Juni 2025

Die Schönheit des Prinzipiellen

von Carlos A. Gebauer

Wer in der Juristerei über „Dogmen“ spricht, der kann schnell ein abfälliges Lächeln oder verdrehte Augen ernten. Denn man steckt Juristen, die argumentativ auf eine Dogmatik verweisen, gern in die Schublade der Dogmatiker. Und die gelten traditionell als verstockt, als ewiggestrig, als also schlechterdings nicht lernfähig. Ich halte das für …