Im Visier, die Waffenkolumne Privater Waffenbesitz und der „Volkswille“

30. November 2025

Über unterschiedliche Traditionen und Entwicklungen in Europa und den USA

von Andreas Tögel

Dass die USA – im Gegensatz zu Deutschland und Österreich, wie sie heute bestehen – nicht aus verheerenden militärischen Niederlagen, sondern aus einer erfolgreichen Revolution hervorgegangen sind, wird besonders an der Einstellung ihrer Gesellschaft zu Individualismus, Eigenverantwortung und Wehrhaftigkeit deutlich.

Der in Deutschland und Österreich allgegenwärtige Untertanengeist, die allen widrigen …