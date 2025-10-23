Vom Auswandern nach New Hampshire Warum ich Deutschland verlasse

23. Oktober 2025

Über meine rationale, gerade nicht emotionale Entscheidung

von Gerd Kirsten

Es kommt vor, dass eine persönliche Lebensentscheidung im weiteren Lebensumfeld auf Unverständnis stößt. Das ist für mich ein Ansporn, die Situation analytisch zu beleuchten, so wie es ein Investor tut, bevor er mit einer Anlage ins Risiko geht.

Als ich zum Unabhängigkeitstag der USA dieses Jahr meine Absicht verkündete, dorthin …