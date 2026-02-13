Randnotizen Gründe für die Negativauslese in der Politik

13. Februar 2026

Warum gelangen die Schlechtesten wirklich an die Spitze?

von Rahim Taghizadegan

Friedrich August von Hayek sah den Aufstieg der Schlechtesten auf dem Weg zur Knechtschaft als Folge totalitärer oder autoritärer Strukturen. Heutige westliche Pseudodemokratien scheinen diese Einschätzung zu widerlegen, weil deren Spitzenpolitiker oft die Spitze an Inkompetenz und Charaktermängeln darstellen. Natürlich könnte man Hayeks Argument als Warnung auslegen, dass politische Zentralisierung …

Kostenpflichtiger Artikel

Dieser Artikel steht exklusiv Abonnenten der Zeitschrift „eigentümlich frei“ zur Verfügung.

Wenn Sie Abonnent sind und bereits ein Benutzerkonto haben, klicken Sie bitte hier, um sich anzumelden.

Wenn Sie Abonnent sind, aber noch kein Benutzerkonto haben, nutzen Sie bitte das Registrierungsformular für Abonnenten.

Sie sind noch kein Abonnent? Mit einem ef-Abonnement erhalten Sie zehn Mal im Jahr eine Zeitschrift (print und/oder elektronisch), die anders ist als andere. Dazu können Sie dann diesen und viele andere exklusive Inhalte lesen und kommentieren.



Jetzt Abonnent werden.