13. Februar 2026

Randnotizen Gründe für die Negativauslese in der Politik

Warum gelangen die Schlechtesten wirklich an die Spitze?

von Rahim Taghizadegan

Artikelbild
Bildquelle: Sascha Koll / ChatGPT Auf einem bröckelnden Podest feiern mediale Karrieristen den Aufstieg – während im Schatten die eigentlichen Profiteure kassieren.

Friedrich August von Hayek sah den Aufstieg der Schlechtesten auf dem Weg zur Knechtschaft als Folge totalitärer oder autoritärer Strukturen. Heutige westliche Pseudodemokratien scheinen diese Einschätzung zu widerlegen, weil deren Spitzenpolitiker oft die Spitze an Inkompetenz und Charaktermängeln darstellen. Natürlich könnte man Hayeks Argument als Warnung auslegen, dass politische Zentralisierung …

