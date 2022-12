Filmrezension „Die kommenden Tage“

21. Dezember 2022

Eine dystopische Zukunftsvision

von Burkhard von Grafenstein

„Die kommenden Tage“ ist ein Spielfilm aus dem Jahr 2010 von Lars Kraume, der sich den Verlauf der nahen Zukunft bis zum Jahr 2020 vorzustellen versucht. Dieser Versuch führt zu einem dystopischen Zukunftsszenario. Schon die damalige Gesamtsituation war aufgrund der Wirtschafts- und Finanzkrise ungut, es gab islamistischen Terrorismus und Auslandseinsätze der Bundeswehr, namentlich in Afghanistan. Daraus entwickeln die Filmemacher einen vierten Golfkrieg und weitere Kriege in Asien, an denen Deutschland beteiligt ist, es gibt Demos, Proteste, in einer großen Flüchtlingskrise zerfällt die EU. Aus einem spielerischen Protest heraus entwickelt sich aus dem Widerstand gegen Krieg und die Zerstörung des Ökosystems Erde, insbesondere auch durch den Klimawandel, die Terrororganisation „Schwarze Stürme“, die mit immer brutaleren Aktionen die Zivilisation und demokratische Wohlstandsgesellschaft selbst zum Einsturz bringen will.

Die Protagonisten des Films wählen unterschiedliche Strategien, um mit der immer bedrohlicheren Situation umzugehen.

Da ist zum einen Laura (Bernadette Heerwagen), eine bekennende Darwinistin, die unbeirrt an herkömmlichen Lebenszielen wie Familie und Doktorarbeit festhält und einen Mann sucht, mit dem sie ein Kind zeugen und großziehen kann.

Diesen findet sie zunächst in Hans (Daniel Brühl), der aus seinem Job aussteigt, um sich Vögel anzusehen, denn er weiß, dass er irgendwann aufgrund einer fortschreitenden Augenkrankheit erblinden wird. Nach dem Job will er jedoch auch aus der Zivilisation überhaupt aussteigen und sich auf eine Berghütte zurückziehen, denn er hat erkannt: „Die Welt, wie wir sie kennen, die wird es bald nicht mehr geben. Die Welt, in der wir aufgewachsen sind, die wird untergehen.“ Er sieht immer weitere Ressourcenkriege voraus: „Die Weltwirtschaft wird bald zusammenbrechen, es wird zum Ökokollaps kommen, es wird Pandemien geben wie die ‚Spanische Grippe‘, es gibt die Prophezeiung, dass die Russen kommen.“ Zu Lauras Ambitionen meint er: „Deine Doktorarbeit wird in der Zukunft, die uns bevorsteht, keinen Arsch mehr interessieren!“

Eine Fehlgeburt führt zur ärztlichen Diagnose, dass Laura mit Hans aus medizinischen Gründen keine Kinder zeugen kann, die beiden verlieren sich aus den Augen. 2016 begegnet sie Konstantin (August Diehl), dem früheren Freund ihrer Schwester Cecilia (Johanna Wokalek), wieder. Konstantin und Cecilia haben sich den Schwarzen Stürmen angeschlossen, gehen also den Weg des Widerstands gegen das „System“, indem sie sich zur Tarnung bürgerliche Scheinexistenzen aufgebaut haben. Dazu bahnt Konstantin auch eine Beziehung zur ahnungslosen Laura an, aus der ein Baby resultiert. Konstantin und Cecilia schrecken auch vor Mord nicht zurück, denn „um die Zivilisation zu zerstören, bevor sie den Planeten zerstört, ist jedes Mittel heilig“. Nunmehr schaltet sich jedoch der Verfassungsschutz ein, vermittelt durch den jüngeren Bruder von Laura, Philip (Vinzent Redetzki) – dieser hat sich dazu entschieden, sich voll auf die Seite des Staates zu stellen, indem er in die Bundeswehr eintritt und nunmehr an fernen Kriegsschauplätzen kämpft.

Nachdem Konstantin untergetaucht und Cecilia, nach einer Bombenexplosion entstellt, im Gefängnis gelandet ist, macht sich Laura mit ihrem Kind auf den Weg zur Berghütte, in der sich Hans eingerichtet hat, die aber mittlerweile in unwirtlichen Gebieten außerhalb der Rest-EU liegt. Dort kommt es zum Showdown mit Konstantin, der Laura und sein Kind von dort holen will. Konstantin verletzt Hans schwer, wird jedoch von Hans’s Leibwächter getötet. Mit dem schwerverletzten Hans flüchtet Laura zur EU-Grenze zurück, findet jedoch an der abgeschotteten Grenzstation keinen Einlass, der Film blendet ab und lässt Laura, Hans und den Zuschauer im Ungewissen … Letztlich hat keine Bewältigungsstrategie (Business as usual, Ausstieg, Kampf) zum Erfolg geführt, aber die Aktivisten und Revolutionäre gehen früher und definitiv unter.

Wie man ersehen kann, geht der Film uns Zeitzeugen des Jahres 2022 recht nahe, die wir, vielleicht neben privaten Katastrophen, die ganzen Krisen, die in dem Film vorausgesagt werden, durchgemacht haben und durchmachen: Syrien-Krieg und Flüchtlingskrise, Brexit und EU-Krise, Pandemie-Krise, dazu weitere zehn Jahre Afghanistan-Krieg und Terrorismus, sich radikalisierende Proteste und Widerstand gegen den „Ökokollaps“ (sogar die aktuell diskutierte Klima-RAF wird vorausgedacht), schließlich die kriegerische Rückkehr der Russen an der Ostflanke der Nato, kulminierend in der dystopischen multiplen Krise, in der wir jetzt leben. Nachdem sich gezeigt hat, dass Prophezeiungen richtigliegen können, wird sich jetzt zeigen, wer die Folgen dieser Krisen überstehen und überleben wird und welche Opfer er dafür zu bringen bereit ist.

Dieser Artikel erschien zuerst auf dem Blog des Autors.