Wie werde ich ein Star in der links-grünen Politshow? Und kann ich 2029 Bundeskanzler:In werden?

11. Juli 2025

Eine Gebrauchsanweisung für Germany’s Next Top Political Heroes

von Burkhard Voß

Erstens: Das Schicksal der LGBTQ+-Bewegung in Mali, Niger, Tschad und Sudan ist mit kapillarerweiternder Wirkung in den Empathie-Bereichen des Gehirns mindestens genauso wichtig wie das Schicksal der nach Pfandflaschen in einem Mülleimer kramenden Omi in Duisburg-Marxloh. Kann nicht oft genug in die hingehaltenen Mikros des Polittheaters hineingeflötet werden.

Zweitens: Betonen …