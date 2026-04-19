Freibier Massiver Rückgang des Bierkonsums

19. April 2026

Der (neue) deutsche Michel ist systemkonform und abstinent

von Helge Pahl

Wenn wir derzeit aus dem Fenster schauen, können wir die Demontage ganzer Industriezweige beobachten. Grundstoffindustrie, Chemie, Maschinenbau und Automobilhersteller schließen Betriebe und Werke, bauen sie bestenfalls in Fernost oder in den USA wieder auf, neuer, schöner, größer. Gas- und Ölpipelines, die lebenswichtigen Arterien unserer hochkomplexen Volkswirtschaft, werden höchst EU-kommissarisch abgeklemmt …

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