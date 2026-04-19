19. April 2026

Freibier Massiver Rückgang des Bierkonsums

Der (neue) deutsche Michel ist systemkonform und abstinent

von Helge Pahl

Artikelbild
Bildquelle: Sascha Koll / ChatGPT Der nüchterne Michel sitzt zwischen leeren Bierkrügen und den Ruinen des eigenen Wohlstands.

Wenn wir derzeit aus dem Fenster schauen, können wir die Demontage ganzer Industriezweige beobachten. Grundstoffindustrie, Chemie, Maschinenbau und Automobilhersteller schließen Betriebe und Werke, bauen sie bestenfalls in Fernost oder in den USA wieder auf, neuer, schöner, größer. Gas- und Ölpipelines, die lebenswichtigen Arterien unserer hochkomplexen Volkswirtschaft, werden höchst EU-kommissarisch abgeklemmt …

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Helge Pahl

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