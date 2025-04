Freibier Die Geschichte vom Eisbock

20. April 2025

Über den Wettlauf um das stärkste Bier der Welt

von Helge Pahl

Der Winter ist naturgemäß die kalendarische Heimat der Starkbiere. Sie wärmen Wanst und Seele an kalten Tagen und bringen Leben in die Bierstuben und Gastwirtschaften. In deutschen Landen ist es traditionsgemäß das untergärige Bockbier und sein großer Bruder, der Doppelbock, neben dem zuweilen auffindbaren obergärigen Weizenbock, die die jahreszeitlich bedingte …