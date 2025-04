Chaos – die Manson-Morde Von Hippies und Geheimdiensten

20. April 2025

Dokumentarfilmkritik

von André F. Lichtschlag

In der Episode Nummer 2010 seines Erfolgspodcasts spricht Joe Rogan mit dem milliardenschweren libertären Tech-Investor Marc Andreessen über die legendäre kalifornische Sektentradition von Satanisten über Scientologen bis hin zu gerade hippen transgender-veganen Endzeitsekten wie „Rationalisten“ und „Zizianern“. Die beiden Medienschwergewichte kommen auf das Buch des investigativen Journalisten Tom O’Neill mit dem Titel „Chaos: Charles Manson, the CIA, and the Secret History of the Sixties“ zu sprechen, das den weltweit schlagzeilenträchtigen „Tate-LaBianca-Morden“ vom August 1969 einen ganz neuen Interpretationsdreh hinzufügte. Andreessen, einmal in Erzähllaune, weist den verdutzten Interviewer Rogan auf eine noch viel weitergehende Verschwörungstheorie des leider bereits 2015 an Krebs verstorbenen Autors David McGowan hin, die als Buch auch auf Deutsch unter dem noch etwas sperrigeren Titel „Seltsame Szenen im Canyon der Rockstars: Laurel Canyon, Geheimoperationen und das dunkle Herz des Hippietraumes“ erschienen ist.

Im Laurel Canyon, oberhalb von Los Angeles in den Hollywood-Bergen gelegen, wurde in den 1960ern die Rockmusik „psychedelisch“ neu erfunden und die Hippie-Bewegung gegründet. Hier in der kalifornischen Wüste lebten sie seltsamerweise alle zusammen, die Musiker der Byrds, der Doors, der Beach Boys, der Eagles. Hier waren sie alle zu Hause, von Frank Zappa über die Wilson-Brüder bis hin zu Jim Morrison. McGowan belegt in seinem Buch, dass auffällig viele der angehenden Rockstars und Idole der Hippies „zufällig“ Väter in hohen Positionen von US-Geheimdiensten oder Militär-Sonderfunktionen hatten, das prominenteste Beispiel ist sicher der legendäre Doors-Sänger Jim Morrison. Auf einem Hügel über dem Laurel Canyon mit all diesen Starts und Sternchen und gestrandeten Hippies befand sich eine streng geheime militärische Einrichtung, die nicht nur weitreichende Abhöranlagen und eigene Film- und Tonstudios enthielt, sondern die auch im Zusammenhang mit geheimen Forschungsprogrammen zur Bewusstseinskontrolle beauftragt war, die bis heute unter anderem unter dem Titel „MK-Ultra“ berüchtigt sind. McGowan vermutet, dass die gesamte Hippie-Bewegung eine „Erfindung der CIA“ war, um die zuvor recht geschniegelte Antikriegsbewegung in Amerika nachhaltig zu desavouieren. Woher, so fragt McGowan zum Beispiel, kamen eigentlich die Unmengen an Drogen in dieses Tal und ins städtische zweite Hippie-Zentrum in San Francisco? Welche Rolle spielte der scheinbar allgegenwärtige Satanismus im Laurel Canyon? Warum fanden so auffällig viele mysteriöse Morde in dieser Gegend zu dieser Zeit statt?

Mittendrin in dieser Einöde lebte auch der spätere Massenmörder Charles Manson mit seiner haremsartigen Sekte. Und hier kommen wir von der weitgefassten ganz großen Verschwörungserzählung McGowans zur engeren, fokussierten Geschichte O’Neills, die jetzt von Netflix auch zu einer Filmdokumentation verarbeitet wurde. Über Manson, seine „Family“ und deren Taten – die grausamen Ritualmorde an der hochschwangeren Schauspielerin Sharon Tate, der Frau des Regisseurs Roman Polanski, und mindestens acht weiteren Opfern an verschiedenen Tagen und Orten – sind unzählige Artikel und manche Bücher und Filme erschienen. Unter anderem drehte angelehnt an die Geschichte Quentin Tarantino „Once Upon a Time in Hollywood“ mit Leonardo DiCaprio und Brad Pitt in den Hauptrollen. O’Neill aber interessiert weniger der kulturell-musikalische oder kriminell-satanistische Hintergrund der Taten als vielmehr jene bislang weitgehend übersehene Rolle, die die Geheimdienstler vom CIA mit ihren Bewusstseinskontrollexperimenten dabei spielten. Denn Charles Mansons „Familie“ wurde schließlich genau das, was die CIA versuchte, hier zu erschaffen: ein programmierter Attentäter.

Erneut sind die nun auch von Tom O’Neill nebeneinandergestellten „Zufälle“ beeindruckend, verkehrten Manson und seine Mädchen doch nachweisbar in einer Klinik inmitten des Hippie-Zentrums von San Francisco im Viertel Haight-Ashbury, einberufen von seinem allzu großzügigen Bewährungshelfer. Und diese sagenumwobene „Haight Ashbury Free Medical Clinic“ wurde von der CIA für ihre Experimente zentral genutzt, um Techniken zu erproben, um mithilfe von Drogen und Hypnose Attentäter fernzusteuern. Louis West, ein Psychiater, der herausgehoben in MK-Ultra involviert war, nutzte diese Klinik, um Probanden für seine Studien zu finden. Immer wieder wurde Charles Manson als der große Puppenspieler gezeichnet, der seine Sektenmitglieder unter absoluter Kontrolle hielt. Sie waren ihm blind ergeben. Aber war womöglich, fragt O’Neill, Manson selbst auch nur eine Puppe des tiefen Staats, der CIA?

Die Einzelheiten, die O’Neill wie auch McGowan zusammentragen und gut belegen, sind atemberaubend. Und doch bleibt der Leser nach den Büchern wie auch nun der Zuschauer nach der Netflix-Doku etwas ratlos zurück. Alles Zufall? Kann das sein? Oder die ganz, ganz große Geschichte bis dato als solcher unbekannter staatlich initiierter Schwerverbrechen? Können derart perfide Menschenexperimente überhaupt gelingen, gehen bereits viel einfachere Pläne nicht oft auch einfach schief? Oder liegt die Wahrheit womöglich in der Mitte und sehr viele Faktoren spielten in dieser verrückten Zeit an diesen schrillen Orten zusammen und wirkten fatal ineinander? So wie das Leben nun mal spielt.

Tatsächlich hat das Thema hochaktuelle Brisanz, wenn man sich zuletzt etwa die nur äußerst knapp gescheiterten Attentate auf Donald Trump oder den slowakischen Ministerpräsidenten Robert Fico anschaut, begangen von seltsamen „Verrückten“. In Auftrag? Ferngesteuert? Und wie sehr sind heute oppositionelle Bewegungen eigentlich von „Agents provocateurs“ oder geheimdienstlichem „Kompromat“ infiltriert, wenn bereits in den 1960ern solch ein Aufwand zur nachhaltigen Unschädlichmachung einer Antikriegsbewegung betrieben wurde? Wie darf man beispielsweise den – zudem zweifach in Washington und Brasilia fast drehbuchgleich wiederholten – „Reichstagssturm“ von „Querdenkern“ just auf dem Höhepunkt der Corona-Proteste vor diesem Hintergrund bewerten?

Wer einen ersten Zugang zum Thema „Hippies und Geheimdienste“ sucht, dem wird die Netflix-Doku beim Einstieg helfen. Danach aber wird er mehr Fragen als zuvor haben. Und endgültige Antworten wird er auch nach der Lektüre der tiefergreifenden Literatur nicht erhalten haben. Spannend und die Phantasie anregend wie einst womöglich die bewusstseinserweiternden Drogen der Langhaarigen ist dieser Plot allemal.

