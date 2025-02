Freibier Trust the Science!

09. Februar 2025

Alkohol macht dumm und Bier macht dick – wirklich?

von Helge Pahl

Bier macht dick, sagt der Volksmund. Voluminöse Bäuche mancher Biertrinker scheinen dieses Vorurteil zu bestätigen. So wie die EZB der Meinung ist, Geldmengenausweitung sei volkswirtschaftliches Wachstum, mag so manch reifer Trinker denken, „ich wachse zwar nicht mehr nach oben, aber immerhin nach vorne und nach rechts und links“. Alkohol macht dumm, sagt das Gesundheitsministerium. Regierungskritische Äußerungen an Stammtischen – so die Traute sie noch hergibt – scheinen dieses Vorurteil zu bestätigen. 97 Prozent aller von der Regierung bezahlten Wissenschaftler sind sich einig: Wer es noch wagt, mit gelockerter Zunge die aufgezwungenen Narrative infrage zu stellen, kann sich nur dumm gesoffen haben. Zusammengefasst könnte man also zu dem Schluss kommen, dass Bierliebhaber ihre Gehirne zu Bauchspeck transformieren.

Tatsächlich gestaltet es sich äußerst schwierig, mittels Bier sowohl eine Gewichtszunahme als auch eine Verblödung zu erreichen. Der mit Abstand beliebteste Bierstil in Deutschland ist das Pils. Es hat gewöhnlich eine Stammwürze leicht unter zwölf Grad Plato (aus steuerlichen Gründen, siehe ef 200), die einen Alkoholgehalt von 4,8 bis 4,9 Volumenprozent und eine intrinsische Energiemenge von circa 42 Kalorien auf 100 Milliliter ergibt. Der tägliche Kalorienbedarf eines erwachsenen Biertrinkers liegt je nach Geschlecht, Körpergewicht und Muskelmasse zwischen 1.800 und 2.400. Würde man sich ausschließlich von Bier ernähren, sind davon immerhin circa 4,3 bis 5,7 Liter pro Tag wegzustemmen. Das entspricht einer Alkoholmenge von 165 bis 219 Gramm. Die Leber eines gesunden Menschen baut ungefähr 0,1 Gramm Alkohol pro Stunde und Körpergewicht ab. Ein Mann mit einem Gewicht von 80 Kilogramm kann also 192 Gramm Alkohol pro Tag verstoffwechseln. Deckte man seinen täglichen Kalorienbedarf ausschließlich mit Bier, wäre man nicht einmal betrunken, wenn man die Nahrungsaufnahme gut über den Tag verteilte. Um nun merkbar Gewicht zuzulegen, müsste man zusätzlich zu den rund fünf Litern täglich für die Grundversorgung noch ein paar Humpen mehr heben. Um zudem einen vernünftigen Vollrausch zu erlangen, erhöht sich dann die tägliche Biermenge auf bummelige acht Liter, also einen Kasten 24 mal 0,33 Liter. Da kann man nur sagen: Chapeau!

Bei jedem Rausch verabschieden sich 10.000 Gehirnzellen, ist die weitverbreitete Warnung. Schleichend wird der Trinker blöder und blöder, merkt es aber selber nicht, weil dieser Verlust pro Vollsuff die 100 Milliarden Nervenzellen zunächst nicht wirklich tangiert, so die wissenschaftliche Erklärung. Sie kennen sicherlich die Gauß’sche Glockenkurve zur Intelligenzverteilung. Vermuten wir einmal, dass der Verlust von lediglich drei Prozent der Nervenzellen spürbar blöd machen würde, so könnten Sie 822 Jahre lang jeden Tag unlimitiert dem Alkohol exzessiv frönen.

Tatsächlich haben neuere Studien ergeben, dass durch einen Alkoholrausch normalerweise keine Gehirnzellen abgetötet werden. Alkohol bewirkt im Gehirn, dass die Nervenzellen mehr hemmende Botenstoffe aussenden. Somit wird die Kommunikation der Zellen untereinander gestört. Das betrifft alle Bereiche. Zunächst wirkt das enthemmend. Bereits mit nur wenig Alkohol sind wir gesprächiger, aufgeschlossener und kontaktfreudiger. Mit größerer Menge befällt die neurale Kommunikationsstörung Zunge, Wahrnehmung, Gleichgewichtssinn und Erinnerungsvermögen.

Sobald die Leber sich an ihr Tagwerk macht, gewinnen die Nervenzellen die Hoheit über ihre Kommunikation sukzessive zurück und das Gehirn wird wieder souveräner Herr über sein Geschirr. In der britischen Whitehall-II-Studie wurden 2004 die Hirnleistungen von insgesamt über 5.000 moderaten Trinkern und Abstinenzlern verglichen. Sie kam zu dem Schluss, dass das Gehirn keine bleibenden Schäden durch Alkoholkonsum erleidet. Selbst Probanden, die bis zu 30 Drinks pro Woche konsumieren, schnitten bei den Tests zum Teil besser ab als Nichttrinker. Die durch Alkoholkonsum verursachten Hirnschädigungen sind zumeist auf Stürze oder Schlägereinen im Vollrausch zurückzuführen, wie das Portal „The Naked Scientist“ der Universität von Cambridge schreibt.

Diese Erkenntnisse sind jedoch leider kein Freibrief für ungezügelten Alkoholmissbrauch. Ein dauerhaft hoher Konsum von Alkohol kann Organe wie beispielsweise Leber, Magen und Speiseröhre schwer schädigen. Aber auch das Gehirn kann in Mitleidenschaft gezogen werden, was zu Wesensveränderungen und Demenz führen kann. Wer seine Leber durch dauerhaftes Zechen so demoliert hat, dass sie das zellschädigende Ammoniak aus dem Blut nicht mehr zu filtern vermag, vergiftet sein Gehirn. Schwere Alkoholiker können das Wernicke-Korsakow-Syndrom erleiden, was unter anderem zur völligen Orientierungslosigkeit führen kann. Diese Krankheit wird durch extremen Mangel an Vitamin B1 (Thiamin) im Gehirn hervorgerufen. Chronischer Alkoholkonsum beeinträchtigt die Absorption und den Transport dieses wichtigen Vitamins.

„Der Teufel hat den Schnaps gemacht, um uns zu verderben“, sang einst Udo Jürgens. Von Benjamin Franklin stammt der Ausspruch: „Bier ist der Beweis, dass Gott uns liebt und uns glücklich sehen will.“ Und in der Tat scheint der liebe Gott es mit uns Biertrinkern bei der Schöpfung besonders gut gemeint zu haben, denn im Bier ist ausreichend Vitamin B1 enthalten. Die gemälzten Getreide liefern jede Menge Vitamine der B-Reihe, neben B1 auch B2, B6, B9 und B12, die der Gesundheit förderlich sind.

Wenn das Biertrinken nun also selbst gar nicht dumm macht und es auch zu wenig Energie besitzt, um damit bei normalem Konsum seinen täglichen Energiebedarf zu decken, wie kommt es dann zu den Bierbäuchen, die viele Bierfreunde vor sich hertragen? Hierfür trägt allein der Hopfen die Verantwortung. Seine Bittersäuren wirken appetitanregend. Im Zusammenspiel mit dem enthemmenden Alkohol eine fatale Kombination, die den Biertrinker ermutigt, seinen Teller über Gebühr zu beladen, einen weiteren Gang zum Buffet anzutreten oder nach der nächtlichen Sauftour den Kühlschrank auszuplündern. Hier helfen nur eiserne Selbstdisziplin und eine starke Willenskraft.

Andererseits: In Zeiten, an denen am Horizont die Wolken immer düsterer werden, in denen im Morgengrauen die Schergen die Wohnung stürmen, weil ein dünnhäutiger Schwachkopf nicht „Schwachkopf Professional“ gelobt sein mag, kann es vielleicht ganz hilfreich sein, der kommenden Krise nicht nur mit einem Polster aus Bitcoin und Edelmetall, sondern auch mit etwas eigenem Bauchspeck zu begegnen.

Investieren Sie in sich! Im Gulag gibt es kein Bier, trinken wir es also jetzt und hier.

