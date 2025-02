Bürgerlicher Anarchismus 2048 Schlussbericht

01. Februar 2025

In Deutschland ist es 2071 so weit

von David Dürr

Ich hatte kürzlich einen Traum: Im Jahr 2048, exakt 200 Jahre nach der Gründung der Schweizerischen Eidgenossenschaft 1848, wird in Bern der Schlussbericht über deren Abwicklung präsentiert; dies im gleichen Saal, in dem 200 Jahre zuvor der Bundesstaat gegründet wurde. Heute – in meinem Traum von 2048 – trauert dem …