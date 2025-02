Prince Eine unveröffentlichte Netflix-Dokumentation

08. Februar 2025

Dokumentarfilmkritik

von Martin Lichtmesz

Im letzten Heft habe ich einen Dokumentarfilm besprochen, den ich noch nicht sehen konnte, in diesem werde ich einen besprechen, den möglicherweise niemand jemals zu sehen bekommen wird. Die Rede ist von einem bereits fertiggestellten neunstündigen, von Netflix produzierten Epos über den legendären Musiker Prince, dessen Veröffentlichung von den Erben und Rechteinhabern hartnäckig blockiert wird. Der Grund: Regisseur Ezra Edelman, Sohn einer schwarzen Bürgerrechtlerin und eines jüdischen Rechtsgelehrten, habe den 2016 im Alter von nur 57 Jahren verstorbenen Star an etlichen Stellen seines Werks „faktisch inkorrekt“ dargestellt und in ein schlechtes, verzerrendes Licht gerückt. Sie verlangen nicht nur, dass Edelman die beanstandeten Stellen herausschneidet, sondern auch, dass er den Film, wie angeblich vertraglich vereinbart, auf sechs Stunden herunterkürzt.

Edelman, der privilegierten Zugang zu Tonnen von unveröffentlichtem Bild- und Tonmaterial aus dem Nachlass des Künstlers hatte, weigert sich jedoch, fünf Jahre investierte Arbeit über den Haufen zu werfen. Derzeit scheint es keinen Ausweg aus dieser festgefahrenen Situation zu geben. Das ist jammerschade, denn dem Vernehmen nach handelt es sich um einen außergewöhnlichen, in die Tiefe bohrenden Film, der Prince (sein tatsächlicher Taufname) keineswegs den Glamour und die musikalischen Verdienste nehmen will, sondern auch den zeitlebens sorgsam verborgenen, mysteriösen Menschen hinter der Show mit allen seinen Schattenseiten zu zeigen beabsichtigt.

Im September dieses Jahres erschien im „New York Times Magazine“ ein ausführlicher Artikel der Journalistin Sasha Weiss, die zu den wenigen Auserwählten gehört, die den Film in einer Privatvorführung gesehen haben. Ihr Urteil: Ein „von einem Fluch belegtes Meisterwerk“, kein verleumderischer „hit job“, sondern das Porträt eines „einsamen Genies“, das auch ausgesprochen schwierige und problematische Charakterzüge hatte.

So sei Prince Rogers Nelson, so sein voller Name, beispielsweise ein „Kontrollfreak“ gewesen, der die Menschen in seiner Umgebung oft rücksichtslos behandelte und zwanghaft zu beherrschen suchte: „Dieses Wesen, das aus purem Sex und Übermut und seidiger Zweideutigkeit zu bestehen schien, hatte, so erkannte ich nun, auch dunkle, geltungssüchtige und traurige Züge.“ Berüchtigt ist sein unersättlicher Appetit auf Frauen. Der hypersexuelle Faun Prince, der ständig mit wechselnden Gespielinnen und weiblichen Bandmitgliedern zu sehen war, war das Gegenstück zu dem ebenfalls feminin auftretenden, aber eher asexuell wirkenden Michael Jackson, als dessen großer Konkurrent Prince damals von den Medien hochgeschrieben wurde.

Obwohl sich der zierliche, nur 1,57 Meter große Sänger gerne in flamboyanten femininen Outfits (bis hin zu Strapsen und Stöckelschuhen) präsentierte, war er durch und durch heterosexuell, und er scheint im Gegensatz zu Gender-bender-Vorbildern wie Bowie und Jagger nicht einmal im Ansatz mit schwulen Tendenzen geflirtet zu haben. Edelmans Film zeigt ihn als bindungsunfähigen Menschen, der auch in intimen Beziehungen kontrollierend und besitzergreifend war.

Die Ehe mit seiner wohl größten Liebe, der Tänzerin Mayte Garcia, zerbrach am tragischen Tod ihres genetisch defekten, lebensunfähigen Kindes, das bald nach der Geburt verstarb. In späteren Jahren verstärkten sich seine religiösen Neigungen. Er wurde „Zeuge Jehovas“ und soll der Legende nach auch manchmal Hausbesuche gemacht haben, um für seinen Glauben zu werben. Da er seinen Körper durch exzessive athletische Tanzeinlagen praktisch ruiniert hatte, war er schließlich auf schmerzstillende Drogen angewiesen, die ihn letztendlich das Leben kosteten.

Die Wurzeln vieler dieser Probleme lagen wohl in Prince’ traumatischer Kindheit. Die Ehe seiner Eltern war von Gewalt und Streitereien geprägt; der Vater, ein Jazz-Musiker, der unter dem Namen „Prince Rogers“ auftrat, verließ die Familie, als sein Sohn sechs oder sieben Jahre alt war. Sein Stiefvater pflegte ihn grausam zu bestrafen, seine Mutter warf ihn aus dem Haus, als er zwölf Jahre alt war. Dasselbe tat zwei Jahre später auch sein streng religiöser leiblicher Vater, als er seinen frühreifen Sohn wiederholt mit einem Mädchen im Bett erwischte.

Prince’ Verhältnis zu seiner Familie blieb zeitlebens angespannt. Als er ein Superstar war, versuchte er, sich mit seinem Vater zu versöhnen, was aber an der Eitelkeit und Egozentrik des Älteren scheiterte. Das alles mag nicht so neuartig klingen, wenn man den teilweise autobiographischen Film „Purple Rain“ aus seinem erfolgreichsten Jahr 1984 gesehen oder auf den Text seines Superhits „When Doves Cry“ gehört hat.

Ich selber bin seit meiner Kindheit „Fan“, obwohl ich mir seit „Diamonds and Pearls“ von 1991 kein einziges Album oder Lied mehr angehört habe (bis zu seinem Tod erschienen noch 25 weitere Alben). Mein Verhältnis zu ihm war allerdings ambivalent. Da ich ein sehr artiges und keusches Kind war, genierte mich die extreme Laszivität seines Auftretens, und zusätzlich irritierte mich, wie er wollüstige „Ausg’schamtheit“ (wie man in Österreich sagt) und offenbar ernstgemeinte Frömmigkeit miteinander verknüpfte (siehe etwa „The Cross“ oder „Anna Stesia“).

1988 kaufte ich mir als Zwölfjähriger von meinem Taschengeld das Album „Lovesexy“. Die Musik fand ich unwiderstehlich, aber der Erwerb war mir etwas peinlich, wegen des blöden Titels und wegen des Covers, das Prince im Adamskostüm auf einer überdimensionalen Orchidee thronend zeigte. Seine Performances, wie man sie in seinen orgiastischen Videoclips sehen konnte, faszinierten mich durch die Grazilität, Grandezza und Eleganz seiner energiegeladenen Bewegungen, seine exzentrischen und superbunten Outfits, aber auch durch seinen merkwürdigen androgynen Touch, der komischerweise nichts Transvestiten- oder Tuntenhaftes hatte, obwohl er so dick auftrug, wie er nur konnte.

Seine Musik mochte ich nur teilweise, und so ist es bis heute geblieben. Neben genialen, unsterblichen Knallern und Ohrflöhen (wie „Sign O’ the Times“, „Kiss“, Little Red Corvette“, „U Got the Look“ et cetera) stehen nervtötende, klebrige, chaotische, schrille, schlicht unhörbare Nummern. „Schwarze“ Musik war nie besonders nach meinem Geschmack, aber das Besondere an Prince war, dass man ihn auf keinen Stil festnageln und in keine Schublade quetschen konnte, dass er „schwarze“ und „weiße“ musikalische Einflüsse virtuos und originell zu mischen und zu kombinieren verstand. Als Musiker hatte er geradezu übermenschliche Talente; so spielte er sämtliche Instrumente auf seinen ersten drei Alben selbst. Es überrascht mich nicht sehr, zu erfahren, dass Prince (oft) kein netter und glücklicher Mensch war, denn dieses Schicksal teilt er mit vielen Genies und schöpferischen Männern und Frauen.

Niemand macht Kunst, weil er so glücklich oder so zufrieden mit seinem Leben ist. Vielmehr ist es oft die Kunst, die das Leben erträglich macht, rechtfertigt, zu etwas Schönerem und Besserem verklärt, die Schmerzen lindert und dem Chaos eine Form gibt. Dieser Ansicht ist auch Sasha Weiss: „Der Film zeigt auf bewegendere und überzeugendere Weise als nahezu alles, was ich bisher gesehen habe, wie das Leben eines Menschen seine Kunst erhellen kann und gleichzeitig, wie getrennt diese beiden Dinge voneinander sind. Die Beulen und blauen Flecken und das Wirrwarr der Erfahrungen werden vom Künstler in etwas Zusammenhängendes und Ganzes verwandelt: eine perfekte Opfergabe.“ Ich hoffe also sehr, dass die Erben ihre Borniertheit überwinden und diesen Film doch noch freigeben werden.

