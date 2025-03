David Lynch – der Meister des Rätselhaften Auf dem „Trip“ ins Ungewisse

26. März 2025

Dokumentarfilmkritik

von Martin Lichtmesz

Am 15. Januar 2025 verstarb David Lynch, nur wenige Tage vor seinem 79. Geburtstag am 20. Januar. Dies war auch der Tag der zweiten Amtseinführung seines Generationsgenossen Donald Trump, dem Lynch einmal bescheinigt hatte, er könnte dank seiner disruptiven Kraft als einer „der größten Präsidenten der Vereinigten Staaten in die …