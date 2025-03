Gute, wahre und schöne Gemälde Paul Béliveau

26. März 2025

Der Bibliophile unter den Hyperrealisten

von André F. Lichtschlag

Der 1954 geborene frankophone Kanadier Paul Béliveau ist „der Bibliophile“ unter den zeitgenössischen hyperrealistischen Malern. Sicher, auch andere Künstler haben das einzigartige, vielschichtige Stillleben-Genre der Bücher und vor allem Buchrücken hin und wieder für sich entdeckt – aber Béliveau hat das Metier zur Passion erhoben.

1977 erlangte der damals 23-Jährige seinen Bachelor-Abschluss in Bildender Kunst an der Universität Laval in Québec. Seither wurde seine Malerei – als eine Art Dichtkunst der Buchliebhaberei mit dem Pinsel – international mit Preisen, Auszeichnungen und Stipendien überhäuft und in weit mehr als 100 Einzelausstellungen in Kanada, den USA und Europa präsentiert.

Seine oft überdimensionalen Buchrücken-Gemälde sind so akribisch erarbeitet wie ästhetisch wahrgenommen, so intensiv wie ikonographisch – beim Schauen der glänzenden Buchumschläge und Schuber verliert sich der Betrachter wie durch einen magischen Strahl hineingezogen im Detail, um dann herausgezoomt wieder mit dem Blick aufs Ganze die besondere thematische Komposition jedes einzelnen Werks erschließen zu können.

Was manche wohl erahnen: Béliveau mischt in seinen stets mit Acrylfarbe auf Leinwand gemalten Bildern real erschienene Bücher mit Einbildungen seiner Phantasie. So entstehenden anmutige, eigen- und vor allem einzigartige Buch-Bild-Kompositionen.

Béliveau stellt seine markante Buchrückenserie heute unter den Reihentitel „Vanitas“, einem Begriff für die Vergänglichkeit des Menschen und eine Bezeichnung für eine besondere Motivgattung in der Malerei, die Vanitas-Stillleben, die die Eitelkeit der Menschen erkannte und mehr Demut von ihnen erbat, indem sie irdische Besitztümer und Kostbarkeiten mit Zeichen der Sterblichkeit wie einem Totenschädel kreuzte. Béliveau dagegen kreuzt reale und imaginierte Buchrücken als Zeitzeugen kulturhistorischer Epochen oder Ereignisse. Auf den Titel „Vanitas“ kam Béliveau erst im Laufe der Beschäftigung mit seinen Objekten – zunächst taufte er die Serie „Les Humanités“, auf Deutsch: „die Geisteswissenschaft“.

In der Tat konzentrierte sich der Maler ja zunächst vor allem auf Typologie und Buchstabenwissenschaft, erst später erweiterte Béliveau den Blick zunehmend auf von Licht reflektierte Bilder und vor allem Fotografien auf den Buchrücken-Umschlägen.

Der Kanadier arbeitet stets an langjährigen Reihen mit wiederkehrenden Grundmotiven. Bereits im Jahr 2013 begann er mit der Serie „Les Autodafés“, in der Bücher plötzlich angebrannt präsentiert wurden. Béliveau erklärt auf unsere Nachfrage, dass er hier bewusst die historisch dunklen Epochen beleuchten wollte und Diktatoren und Tyrannen nachstellte. So hatte er die Absicht, wie er uns erläutert, für „politische Exzesse zu sensibilisieren“. Die Autodafés sind besonders großformatig gemalt, was die Wirkung auf den Betrachter noch spektakulärer macht, da der riesige verbrannte Buchrücken menschliche Maße erhält.

Eine andere Serie, begonnen 2021, nennt Béliveau „Suite Morandi“ als Hommage an den italienischen futuristischen Stillleben-Pionier Giorgio Morandi (1890–1964). Hier erweitert unser Künstler die Perspektive, wird dreidimensionaler, die Farben werden reduziert und die Bücher zu Bausteinen der Geometrie vor neutralem Hintergrund – ähnlich wie einst die Objekte Morandis. Das Motiv wird minimalistischer und erinnert uns an architektonische Konstruktionen. Das Buch präsentiert sich so noch einmal ganz anders in einer, wie Béliveau mit den Worten des französischen Kunsthistorikers Guy Tosatto erklärt, „zeitlosen und entzückenden Atmosphäre“.

Diese etwas abstraktere Serie erklärt vielleicht auch, warum Béliveau nicht bestätigen möchte, ein Fotorealist zu sein. Als Maler, die ihn besonders beeinflusst haben, nennt er nach einiger Überlegung den französischen Künstler Gérard Titus-Carmel, den Amerikaner Eric Fischl und schließlich doch auch einen Großmeister des Fotorealismus: den Amerikaner John Salt. Unter den Klassikern fühlt er sich dem Flamen Jan van Eyck, dem Deutsch-Schweizer Hans Holbein dem Jüngeren sowie den großen Malern der italienischen Renaissance verbunden.

Béliveaus oft überdimensionale Werke sind in Europa in London bei der Plus One Gallery, in den USA in Boston über die Arden Gallery und in Ketchum, Idaho, bei Gilman Contemporary erhältlich sowie in Toronto, Kanada, über die Thompson Landry Gallery. Einen guten Einblick in sein Werk bietet seine Seite bei Artsy.net sowie die eigene Homepage paulbeliveau.com.

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv nur dort publizierten Beiträgen in der am 28. Februar erscheinenden März-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 250.