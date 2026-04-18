Bürgerlicher Anarchismus Stell dir vor, es ist Krieg

18. April 2026

Und keiner geht hin

von David Dürr

Seit es immer mehr und immer wieder neue Kriege gibt, große und kleine, heiße und kalte, zwischenstaatliche und innerstaatliche, lang andauernde und kurz aufflammende, direkt oder durch Stellvertreter geführt; seit Medien nur noch dieses Thema kennen, seit Kampfbereitschaft, Waffenindustrie und Wehrpflicht zum politischen Thema Nummer eins geworden sind, seit ehemals …

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