05. April 2026

Der vergessene Schriftsteller Geza Silberer Krieg und Frieden

Anmerkungen über das Leben und Werk von „Sil-Vara“

von Holger Thuß

Artikelbild
Bildquelle: Sascha Koll / ChatGPT Europas liberale Blüte — vor Krieg, Kollektivismus und Verfall.

Es war einmal eine Epoche, in der Europa blühte und Eigentum nicht als Dummheit oder Schande galt, die es wegzubesteuern gilt. Schulen und Universitäten blühten, immer neue Erfindungen verbesserten das Leben der Menschen. Niemand (außer den Russen) in dieser nahezu einkommenssteuerlosen Zeit benötigte einen Reisepass. Die Epoche sah zugleich bedeutende …

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