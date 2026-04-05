Der vergessene Schriftsteller Geza Silberer Krieg und Frieden

05. April 2026

Anmerkungen über das Leben und Werk von „Sil-Vara“

von Holger Thuß

Es war einmal eine Epoche, in der Europa blühte und Eigentum nicht als Dummheit oder Schande galt, die es wegzubesteuern gilt. Schulen und Universitäten blühten, immer neue Erfindungen verbesserten das Leben der Menschen. Niemand (außer den Russen) in dieser nahezu einkommenssteuerlosen Zeit benötigte einen Reisepass. Die Epoche sah zugleich bedeutende …

Kostenpflichtiger Artikel

Dieser Artikel steht exklusiv Abonnenten der Zeitschrift „eigentümlich frei“ zur Verfügung.

Wenn Sie Abonnent sind und bereits ein Benutzerkonto haben, klicken Sie bitte hier, um sich anzumelden.

Wenn Sie Abonnent sind, aber noch kein Benutzerkonto haben, nutzen Sie bitte das Registrierungsformular für Abonnenten.

Sie sind noch kein Abonnent? Mit einem ef-Abonnement erhalten Sie zehn Mal im Jahr eine Zeitschrift (print und/oder elektronisch), die anders ist als andere. Dazu können Sie dann diesen und viele andere exklusive Inhalte lesen und kommentieren.



Jetzt Abonnent werden.