40 Jahre Mises Institute in Auburn, Alabama Amerikas nützlichster Thinktank

07. März 2022

Besuch aus Deutschland, gerne mehr davon!

von Holger Thuß

Artikel aus ef 220, März 2022.

Juli 2021: Paul, 22 Jahre alt, BWL-Student einer mittelmäßigen deutschen Universität, brütet in der sommerlichen Hitze seines Studierzimmers. Verzweifelt überlegt er, was er noch anstellen könnte, um mit seiner Bachelorarbeit durchzukommen. Denn das Thema ist öde und die Betreuung ist schlecht. Der Name „Schumpeter“ und Begriffe wie „Innovationsmöglichkeit“ und „Marktposition“ rotieren in seinem Kopf und bilden dort sinnlose Wortgirlanden, die aufzuschreiben er sich nicht traut. Dass der von ihm angestrebte Abschluss „Bachelor of Science in Economics“ kaum mehr etwas mit den althergebrachten Wirtschaftsdiplomen deutscher Universitäten zu tun hat, dämmerte ihm schon vor längerer Zeit und erhöhte nicht gerade seine Motivation. So kommt es zu hektischen Telefonaten.

Ein bisweilen für ein libertäres Magazin schreibender Boomer-Freund rät ihm, in die Fachbereichsbibliothek zu gehen, um dort ein paar Sachbücher durchzublättern. Doch das verschlimmert seinen Zustand nur, weil er sich damit nicht so gut auskennt. Nie hat er in den drei Jahren seines Studiums irgendwelche Bücher gebraucht. Zwar kann er sich dunkel an den Standort des Bibliotheksgebäudes erinnern. Aber wie er eine Literaturrecherche anstellen soll, weiß er nicht so recht. Dann erfährt er auch noch, dass die Bibliothek wegen des Lockdowns nur noch vorbestellte Bücher außer Haus verleiht, ein paar Tage nach der Bestellung. Dafür ist jetzt keine Zeit mehr. Es ist zum Verrücktwerden! Am nächsten Morgen kontaktiert er seinen Boomer-Bekannten noch einmal. Der sagt ihm: „Jetzt kann nur noch Mises helfen.“

Mises? Von dem die Libertären immer reden? Ist der nicht schon lange tot? „Ja, schon, aber ich meine das Mises-Institut in Amerika. Dort wird jeder fündig, der mitten in der Nacht oder im Corona-Lockdown ein paar Zitate sucht.“ Gesagt, getan. Auf der Website des Instituts findet sich Schumpeters „Capitalism, Socialism, and Democracy“ ebenso wie sein „Economic Doctrine and Method: An Historical Sketch“ („Epochen der Dogmen- und Methodengeschichte“). Dazu kommt Schumpeters „Methodological Individualism“ („Das Wesen und der Hauptinhalt der theoretischen Nationalökonomie“) als Hörbuch und einiges andere mehr. Denn die vor genau 40 Jahren von Lew Rockwell, Murray Rothbard und einigen anderen mit dem Segen Margit von Mises‘ gegründete Denkfabrik setzt sich nicht nur mit der wissenschaftlichen Hinterlassenschaft seines Namensgebers Ludwig von Mises, sondern auch mit dessen persönlichem und wissenschaftlichem Umfeld und wichtigen Zukunftsfragen auseinander. Das Angebot richtet sich sozusagen altersdiskriminierungsfrei an alle Studenten der Austrian School of Economics. Und anders als bei anderen Thinktanks steht die Kommentierung der Tagespolitik nicht im Mittelpunkt, auch wenn auf dem Blog des Instituts fast täglich solche Kommentare erscheinen.

Die Natur der Sache bringt es mit sich, dass die Vertreter des Instituts am Austausch mit dem deutschsprachigen Europa interessiert sind. So bestehen Verbindungen zum österreichischen „Friedrich August von Hayek Institut“ und zum deutschen „Ludwig von Mises Institut“. Doch da sich das Mises Institute anders als viele im Großraum Washington, D. C. ansässige freiheitliche Organisationen wie die Heritage Foundation oder das Cato Institute im ländlichen Auburn (Alabama) angesiedelt hat, bedarf es immer besonderer Anstrengungen für den Besucher aus Europa, mit einem seiner Vertreter auch einmal persönlich zusammenzutreffen. Eine Tagung im Oktober 2021 in dem im schönen Florida gelegenen St. Petersburg kam da gerade recht, und der Autor dieser Zeilen machte sich auf den langen Weg.

Die Konferenz begann auf der Dachterrasse des historischen Hotels „The Don Cesar“ in St. Pete Beach, einem direkt am Meer gelegenen Vorort St. Petersburgs, mit einem Empfang und einer Präsentation des Buches „Cronyism: Liberty versus Power in Early America“ durch dessen Autor, den Historiker Dr. Patrick Newman, einen der institutseigenen Dozenten. Entstanden ist ein brillantes Werk, das – abgesichert mit Hunderten von Quellen und einer sehr sauberen ordnungspolitischen Argumentation – belegt, dass der organisierte Steuerraub machtbesoffener Politiker und verbündeter Unternehmer, wie man sie heute etwa aus der E-Auto-Branche kennt, integraler Bestandteil jeder Herrschaftsepoche ist.

Die Präsentation gab die Richtung der nicht zufällig „Supporters Summit“ genannten Tagung vor, denn es handelte sich dabei um eine Art Leistungsschau, bei der tatsächlichen und potenziellen Unterstützern präsentiert werden sollte, welche Inhalte und Strategien auf der Tagesordnung stehen. Es zeigte sich schnell, dass der Institutspräsident Jeff Deist Großes vorhat, der Erfolg aber vollständig von der Höhe der Spenden privater Geldgeber abhängig ist. Jährlich sollen das etwa 4,2 Millionen Dollar sein, was nicht besonders viel ist, denn wir sind ja in Amerika. Diese Spender kommen vor allem aus der amerikanischen Mittelschicht und verdienen, wie sich aus vielen Gesprächen ergab, ihr Geld in der Regel nicht gerade als Nettostaatsprofiteure, sondern als Anwälte, Ingenieure, Apotheker, Apple-Programmierer oder Wäschereikettenbesitzer. Weil manche Arbeitnehmer von ihren Arbeitgebern verlangen können, die eigene Spende durch eine Firmenspende in gleicher Höhe zu verdoppeln, kommt das Mises Institute sogar an Spenden von Unternehmen, die für ihre Woke-Agenda berüchtigt sind.

In St. Pete Beach verfestigte sich auch der Eindruck von dem sehr breit gefächerten Themenfeld des Mises Institute: Die Konferenzbeiträge erstreckten sich über „Strategien für Freiheit in der Medizin“ über „Unternehmertum versus Staat“ bis hin zur „Strategie gegen Wokeness“. Eine Podiumsdiskussion befasste sich mit „Realistischen Aussichten für eine Sezession und Dezentralisierung“. Ein launiger Vortrag des Institutsgründers und Chairman Lew Rockwell handelte von der frühen Geschichte seines Instituts und seiner persönlichen Begegnung mit Ludwig von Mises.

Daneben blieb genügend Raum für persönliche Gespräche, die dem Besucher aus Deutschland vor allem zwei Erkenntnisse brachten: Es schadet nie, statt einer Jahrestagung für alle mehrere unterschiedliche Tagungsformate für unterschiedliche Interessentengruppen anzubieten. Beim Mises Institute sind das zum Beispiel „Mises MeetUp“ genannte halbtätige Kurzkonferenzen überall in den Vereinigten Staaten und zum anderen akademische Tagungen wie die „Austrian Economics Research Conference“, bei denen über zwei Tage wissenschaftliche Fachaufsätze vorgestellt und diskutiert werden und der beste mit dem mit 1.500 Dollar dotierten „Lawrence W. Fertig Prize in Austrian Economics“ geehrt wird. Im Sommer findet jeweils eine einwöchige Mises University statt. Primäre Zielgruppe sind hier College-Studenten, die sogar eine „Mündliche Prüfung“ – es wird die deutsche Bezeichnung verwendet – ablegen können. Dass daneben noch alle sozialen Medien bespielt und Bücher, Broschüren, allerhand Merchandise und eine vierteljährlich erscheinende Fachzeitschrift („Quarterly Journal of Austrian Economics“) mit Peer Review publiziert werden, überrascht dann bei so viel Engagement kaum noch.

Die zweite wichtige Erkenntnis ist, dass das Mises Institute heute vor allem in die junge Generation investiert und dazu mit bewundernswerter Beharrlichkeit Lehrangebote entwickelt. Seit dem Abbruch der langjährigen Zusammenarbeit mit der Auburn University Business School im Jahre 1998 entstanden so institutseigene neue umfangreiche Zertifikatsstudiengänge mit ausgeklügelten Bewertungssystemen. Einige davon werden inzwischen sogar von den Hochschulbürokratien von 49 Bundesstaaten anerkannt. Ein eigenes Gebäude auf der dem Universitätscampus von Auburn gegenüberliegenden Straßenseite wurde dafür errichtet. Federführend bei diesen Aktivitäten ist der Ökonom Joseph Becker, ein Schüler Murray Rothbards.

Damit schließt sich der Kreis zu unserem verzweifelten Studenten hier in Deutschland, denn die meisten neuen Angebote des Mises Institute stehen auch bildungshungrigen Studenten aus Deutschland offen, englische Sprachkenntnisse vorausgesetzt. Dass deutsche Studenten hochwillkommen sind, wurde dem Autor gegenüber mehr als einmal besonders betont. Alle Vollzeit- und Teilzeitdozenten („faculty members“) können PhDs, Publikationen und langjährige Erfahrungen in Forschung und Lehre namhafter Universitäten vorweisen. Seit dem Herbst 2020 kann am Mises Institute sogar ein MA in Austrian Economics erworben werden, um dessen Akkreditierung bei den zuständigen Landesbehörden das Institut allerdings noch kämpfen muss.

Tatsächlich gibt es bei so viel Erfolg kaum etwas am Mises Institute auszusetzen. Alle Projekte erweisen sich als wichtig, nützlich, zukunftsweisend und innovativ, und mit einigem Nachdenken kommt man schnell auf weitere positive Attribute. Einige Krisen, die es in den 40 Jahren seiner Existenz zweifelsohne gegeben hat, scheinen überwunden zu sein. Es sollte auch nicht überraschen, dass nicht wenig über das Institut in die Welt gesetzt wurde, das sich beim näheren Hinsehen als bösartiges Gerücht oder Framing der Gegenseite, der „Sozialisten in allen Parteien“ (Friedrich August von Hayek), herausstellt. Auch der größten Gefahr für jede Denkfabrik, dem Niedergang vom verdienstvollen „second-hand dealer of ideas“ (wieder Hayek), der erklären will, „was die Welt im Innersten zusammenhält“ (Goethe), zum drittklassigen Epigonentum, wie leider im deutschen Kontext allzu oft geschehen und gesehen, konnte das Mises Institute durch mutige Schritte nach vorn bisher erfolgreich aus dem Wege gehen. Deshalb auch von dieser Seite über den großen Teich ein herzliches „Happy Birthday, dear Mises Institute!“.

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv publizierten Beiträgen in der März-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 220.