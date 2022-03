Freibier Schwyzer Melange: Bierfondue

14. März 2022

Geselliges Bieressen und Trinken mit Symbolkraft

von Helge Pahl

Artikel aus ef 220, März 2022.

In der Nachrichtenpandemie während der letzten 100 Wochen ließ mich eine Meldung unlängst ganz besonders erschaudern: „Das RKI warnt vor Raclette und Fondue an Weihnachten und Silvester: Infektionsgefahr“. Die Warnung ist sicherlich berechtigt. Raclette und Fondue sind beides gleichermaßen vermaledeite kapitalistische Wohlstandsgerichte, die auf der Festtafel einen gigantischen unappetitlichen CO2-Fußabdruck hinterlassen. Liest man – was heutzutage kaum jemand vermag – den gesamten Bericht, erfährt man, dass vor zu rohem Hühnchenfleisch gewarnt wird. Mal im Ernst, eure Armut kotzt mich an. Wer brutzelt sich zu Weihnachten Hühner*Innenfilets im Fondue, wenn es noch Steak zu kaufen gibt? Nach meinem Dafürhalten brauchen die Mitarbeiter im RKI eine satte Lohnerhöhung. Zumindest zu Silvester sollte doch ein mit RFID-Chip gesichertes Rindersteak vom Aldi drin sein. Das Gleiche gönne ich übrigens auch allen EZB-Mitarbeitern, die unverschuldet in eine Inflationsarmutsspirale geraten sind.

Meine Familie ist zuweilen konservativ. Behalten Sie es bitte für sich, aber wir mögen sogar Traditionen. Neuartige, vom RKI angeordnete Infektionen schätzen wir hingegen nicht so sehr. Deshalb gab es wie ehedem an Silvester natürlich Fondue. Für die meisten Deutschen steht das Wort synonym für Fleischfondue. Für die Schweizer, die neben Hustenbonbons auch die Fondues erfunden haben wollen, kann damit nur eine Melange aus Käse und Wein gemeint sein. Für einen Brauer und Bierenthusiasten muss es heißen, es kann nur eine geben: die Bierfondue!

Und sie ist ein perfektes, sehr geselliges winterliches Festmahl. Die meiste Arbeit kann lange im Vorfeld erledigt werden: Der anspruchsvolle Gastgeber verbringt einige Wochen zuvor im Schweizer Bergland mit der herausfordernden Auswahl der richtigen Käse und vor allem der dazu passenden Biere. Der Autor hat diese Strapazen bereits auf sich genommen, weshalb der geneigte Leser hier nun unmittelbar in den Einstieg in eine geführte Zubereitung treten kann:

Besorgen Sie sich zunächst folgende Zutaten für vier Personen:

1 Knoblauchzehe

300 ml Bier

400 g Gruyère (Greyerzer) Käse

400 g Appenzeller oder Freiburger Vacherin oder mildere Käse

2 Esslöffel Zitronensaft

2 Teelöffel Speisestärke

4 cl Kirschwasser und ggf. ff.

Pfeffer, Muskatnuss

800 g Misch- oder Graubrot

1. Öffnen Sie sich zunächst ein Bier. Vorzugsweise sollte es das Grundbier der Fondue sein: malzbetont und alkoholschwanger, ein Porter, Stout, Schwarzbier, Bockbier, Doppelbock, ganz egal. Es geht darum, die Qualität zu prüfen und die spezifische Wärmekapazität zu spüren. Spülen Sie sich den Kopf frei. Sie kochen jetzt – und kreative Köche trinken nun einmal. Das ist das Wichtigste, mehr gibt es erst mal nicht zu tun. Werden Sie ruhig. Wenn Sie ein stoischer Pilstrinker sind, trinken Sie Pils, aber kochen Sie mit dunklem Bier. Wenn Sie Kölschtrinker sind, kochen Sie besser Himmel un Äd und hören nun auf zu lesen.

2. Raspeln oder schneiden Sie den Käse in kleinste Stücke. Je nachdem, wie intensiv der Käsegeschmack sein soll, werden herzhafte und milde Käse gemischt. Der Gruyère ist als typischer geschmacksintensiver und traditioneller Grundkäse faktisch auf der Poleposition. Kinder mögen es eher lieblich. Je nach Rezipienten mischen Sie mildere Käsesorten hinzu. Beim Reiben von Babybel achten Sie jedoch bitte auf Ihre Fingerkuppen.

3. Vernachlässigen Sie nie Ihren Flüssigkeitshaushalt! Allein mit der Zubereitung dieses Gerichts missachten wir bereits die oben genannte Warnung des RKI. Diese verwegene Gratwanderung kann nur gutgehen, wenn wir die von der WHO empfohlenen Tagesmenge von drei Litern Bier nicht unterschreiten. (Sollte uns jemand verklagen, ist das natürlich ein Druckfehler. Fehler passieren immer wieder, etwa wenn sich die Europäische Zentralbank mal bei der Inflation verrechnet.)

4. Essenziell ist ein Topf aus irdenem Material, die Frankophilen nennen ihn Caquelon. Falls nicht zur Hand, funktioniert auch ein gewöhnlicher Stahltopf. Viel wichtiger ist nun der Knoblauch. Jeder weiß es mittlerweile, Corona wurde von chinesischen Vampirvarianten in Wuhan erfunden. Weil wir als verantwortungsvolle Bürger die Intensivstationen nicht wegen Vampirbissen überstrapazieren wollen, reiben Sie bitte das Caquelon mit einer halbierten Knoblauchzehe gründlich aus.

5. Gießen Sie nun das Bier und die Zitronensäure in den Topf und erhitzen ihn. Sobald sich am Topfboden die ersten Blasen bilden, geben Sie unter stetigem Rühren langsam den Käse hinzu. Statten Sie sich dafür mit einem hölzernen Kochlöffel aus, aber rühren Sie nicht im Kreis! Das weckt böse Verklebungsgeister, die Sie vielleicht aus dem Comic-Band „Asterix bei den Schweizern“ kennen. Sie müssen Achten rühren, vorzugsweise drei hintereinander und dann kurz innehalten! Am besten funktioniert es, wenn Sie sich nebenbei einen geschmeidigen Vortag von Hans-Hermann-Hoppe auf den Kanälen von Misesde, Scholarium oder eigentümlich frei anhören.

Es ist ganz normal, wenn Ihre Gedanken nun abschweifen, eine freiere Welt erfinden, sich eine (noch) imaginäre Privatrechtsgesellschaft ausmalen. Aber lassen Sie sich von dem Gerede des älteren Herrn nicht allzu sehr einsäuseln. Auch wenn er Ihre Phantasie beflügelt und Sie in andere Gedankensphären trägt, rühren Sie fleißig mit der einen Hand Ihre Achten, während Sie Ihr Bierglas mit der anderen Hand zu Ihren Lippen führen.

6. Sobald sich sämtlicher Käse gut mit dem Bier vermengt hat, geben Sie die in Kirschwasser aufgelöste Speisestärke hinzu. Die Fondue wird damit glatt gezogen, und eine homogene Masse entsteht, vorausgesetzt Sie geben genug Hitze dazu. Schließlich wird noch rasch etwas frisch gemahlener Pfeffer und geriebene Muskatnuss draufgezuckert.

7. Nun kann das Caquelon vom Herd auf das bereits entflammte Rechaud auf den Tisch wandern. Hier verharren hoffentlich Ihre Gäste erwartungsvoll. Spießen Sie mundgerechte Brotstücke auf Essgabeln und tunken Sie sie rührend in die Fondue. Instruieren Sie Ihre Mitesser, denn es ist nun sehr wichtig, dass sie die Brotstücke immer am Topfboden entlangfahren, damit der Käse nicht ansetzt. Auch hierbei sind Achten erwünscht. Sie symbolisieren die Unendlichkeit der Freiheit.

8. Das Brot sollte vorab sorgsam ausgewählt werden und reichlich Kruste besitzen, damit Sie die Gabelzinken fest durchstecken können. Andernfalls rutscht es beim Rühren schnell von der Gabel und schwimmt unappetitlich in der Fondue herum. Diese Nachlässigkeit wird traditionell mit einem Glas Kirschwasser bestraft, das zugleich den durch dieses gehaltvolle Mahl strapazierten Verdauungsapparat entlastet.

Alkohol ist ein perfektes Lösungsmittel nicht nur im übertragenen Sinne.

9. Dessertvorschlag: Wohlgenährt und bewaffnet mit einem frischen Glas Bier und einigen weiteren in Griffweite, setzen Sie sich allesamt ans Kaminfeuer. Lesen Sie sich nun mit Ihren Gästen abwechselnd und gegenseitig Frank Jordans jüngsten Schweiz-Thriller „Ares“ vor, bis der Morgen graut.

10. Ich wünsche Ihnen gutes Gelingen, guten Durst und guten Appetit!

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv publizierten Beiträgen in der März-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 220.