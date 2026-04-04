04. April 2026

Randnotizen Künstliche Intelligenz und Arbeit

Vom Ende der produktiven Mitte

von Rahim Taghizadegan

Artikelbild
Bildquelle: Sascha Koll / ChatGPT KI: stellt die Arbeitsgesellschaft infrage

Die Debatte über Künstliche Intelligenz und Arbeit wird meist auf der falschen Ebene geführt. Gefragt wird, welche Jobs verschwinden, welche neu entstehen und welche Qualifikationen künftig gefragt sein werden. Diese Fragen sind beruhigend, weil sie suggerieren, dass es sich um eine weitere Runde jenes historischen Spiels handelt, das moderne Gesellschaften …

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